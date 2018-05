Reges Treiben rund um den Maibaum

Erster Maibaum in Schadow: Ortsvorsteher Ingo Schulze (r.) hält die Fäden in der Hand. Bei dem Baum handle es sich um einen der stattlichsten in der Region. Er musste per Radlader errichtet werden. © Foto: Jörn Tornow

Die neue knallrote Wippe: Sie wird von den Kindern in Trebitz sofort in Beschlag genommen. Es war das zweite Kinderfest in dem nachwuchsreichen Ort. Am Abend wurde der Maibaum aufgestellt. © Foto: Jörn Tornow

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Hunderte von Menschen haben in den Dörfern der Region an traditionellen Maifesten teilgenommen. Dabei wurde mancherorts auch ein Maibaum emporgehoben. In Leißnitz war es bereits das zehnte Mal, die Schadower wagten mit dem geschmückten Maibaum eine Premiere.

„Fliege hoch, du Roter Adler!“ In Leißnitz halfen die Gubener Neiße-Musikanten den Feuerwehrleuten musikalisch, den Maibaum in die Höhe zu hieven. Nach einigen kräftezehrenden Minuten – der Wind drückte gegen den Baum – flutschte das elf Meter hohe Exemplar in die Bodenhülse. „Die haben wir 2013 bei Stahlwasserbau Beeskow extra anfertigen lassen“, erzählt der ehemalige Ortswehrführer Lothar Kranich. Er hatte mit seinem Multicar zuvor den Kranz, den seine Frau Angelika gemeinsam mit Christa Siegesmund und Bettina Nitschke geflochten hatte, angekarrt. Die Birke stammt auch dieses Mal vom Grundstück der Familie Gast. „Ich bin sehr froh, dass der Baum hier einen guten Zweck erfüllt“, bekennt Sonja Gast, die mit ihrer Familie beim Maibaumaufstellen dabei war. Die Verpflegung besorgten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit gebratenen Würsten, Maibowle, Bier und anderen Spezialitäten.

In Schadow wurde laut Ortsvorsteher Ingo Schulze zum ersten Mal überhaupt ein Maibaum aufgestellt. Zu diesem Zweck war im Rahmen des Frühjahrsputzes vor einigen Wochen eine Bodenhülse mitten im Dorf installiert worden. Das Flechten des Kranzes hatten die Frauen des Dorfs übernommen, für die musikalische Begleitung waren die Oder-Spree Musikanten verantwortlich.

Die Trebitzer verknüpften das Maibaumaufstellen mit der zweiten Auflage des Kinderfestes. In der Tat wimmelt es in dem Lieberoser Ortsteil nur so von Kindern. Zwei Frauen, eine von ihnen ist Christina Wolf, ist in freudiger Erwartung: „Schön, dass hier so viel für Kinder gemacht wird“, freut sie sich. Der jüngste Dorfbewohner ist Nick, der im Juni vorigen Jahres das Licht der Welt erblickte, erzählt seine Mutter Stefanie Schiller stolz. Sabrina Engel hatte im vorigen Jahr Leopold auf die Welt gebracht. Beide Mütter hatten zuvor bereits ein Kind geboren. Kurzum: Um die Zukunft von Trebitz muss man sich keine Sorgen machen. Eine Windkraftfirma hatte eine neue rote Wippe und eine Überdachung für den Sandkasten gesponsert. Beides wurde am Montag eingeweiht. In Lieberose selbst errichtete die Feuerwehr wie in den Vorjahren den Maibaum. Die Kitakinder tanzten ihn ein. Anschließend gab es einen Fackelumzug durch den Ort.

In Tauche wurde der Maibaum von dem Krügersdorfer Tanzmäusen unter der Leitung von Kathrin Rechenberger eingetanzt. Der Wilhelmplatz war proppevoll: Alle Biertischgarnituren, die vor dem Gasthaus Zur Sonne standen, waren mit gut gelaunten Menschen besetzt. Für die Kinder war eine besondere Attraktion vorbereitet: Am Ende einer Kletterstange, die wie ein Maibaum gestaltet war, waren kleine Geschenke, wie Spielzeugautos oder Plüschtiere, befestigt. Diese konnten von den Kindern, die nach oben klettern mussten, abgepflückt werden. Das Fest war vom Ortsbeirat und der Gaststätte gemeinsam organisiert worden.