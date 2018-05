Heimatvereine bewahren Tradition

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt/Vogelsang (MOZ) Oft genug ist es den Heimatvereinen zu verdanken, dass Traditionen, die lange verschüttet waren, wieder zu Leben erweckt werden, wie zum Beispiel Feiern zum Mai. So fand am Montag in Vogelsang zum vierten Mal das Maibaumfest statt. „Das hat in den 1960er-Jahren aufgehört und ist aus den Erzählungen älterer Einwohner wieder ins Bewusstsein gerückt. Früher sind die Leute mit Pferdewagen bis zur Oder gelaufen. Das Fest wurde in den Oderwiesen gefeiert“, erklärt Karin Jäkel-Mohr. Gisela Heinze hat nach ihren eigenen Vorstellungen und Ideen den Maibaumkranz geschmückt. „Sie gestaltet auch immer unsere Erntekrone“, ergänzt Karin Jäkel-Mohr. Der Heimatverein in Vogelsang zählt etwa 30 Mitglieder. Anja Kalisch hat die Rezepte für traditionelle Maibowle umgesetzt mit den Sorten Waldmeister, Früchte und Kirsche.

Zum fünften Mal hat in Schönfließ der dortige Heimatverein den Maitanz auf dem Hof der Grundschule organisiert. „Es ist das erste Mal, dass wir es am 1. Mai direkt machen, sonst immer am Vorabend“, sagte Christian Prengemann, Vorsitzender des Heimatvereins. Das Eintanzen des Maibaums übernehmen die Kinder mit den Damen des Vereins. Auch eine Gruppe des Fastnachtsclubs legte noch einen Tanz hin. Der Brauch des Maitanzes verdankt sich in Schönfließ wahrscheinlich sorbischer Traditionen. Derweil bleibt den Mitgliedern des Heimatvereins nicht viel Zeit, durchzuatmen. Denn schon in wenigen Wochen findet das nächste Ereignis statt. Am 8. und am 9. Juni wird zum traditionellen Heimatfest eingeladen.