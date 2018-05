Zechiner Platz in der 20. Saison

Ulf Grieger

Zechin (MOZ) Für den Oderbruch-Campingplatz Zechin hat am 1. Mai die 20. Saison offiziell begonnen. Darüber informierte Michael Spiegler vom Trägerverein Oderlandkids die Gemeindevertreter. Bereits seit dem 1. April kommen die Gäste auf den beliebten Platz neben dem Freibad. Die letzten werden erst Ende Oktober die Heimreise antreten. „Wir stecken mitten in den Saisonvorbereitungen“, so Spiegler. Am Freibad wurde eine marode Bühnenkonstruktion abgerissen und das Areal in eine Grünfläche verwandelt. Der Landwirtschaftsbetrieb AGO Zechin unterstützte dieses Vorhaben.

Der Umstand, dass die Freizeiteinrichtung seit 20 Jahre bestehe, bedeute auch, dass die technischen Anlagen bereits seit zwei Jahrzehnten in Betrieb sind. Die Gemeinde als Eigentümerin müsse sich bewusst sein, dass einige davon nicht ewig nur geflickt werden können. Michael Spiegler bat die Abgeordneten, dies bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Die Sanitärcontainer bedürfen der Erneuerung. Er erinnerte an die Heizungshavarie zu Pfingsten 2017. Größere Instandhaltungen könne der Verein nicht leisten.