Kanonendonner stört Mittagsruhe

Feuer frei: Mit einem nachgestellten Gefecht in Güstebieser Loose erinnern Historienvereine, hier das Infanterieregiment von Kalkstein Nummer 25, an die Oderüberquerung vor der Schlacht von Zorndorf am 23. August 1758. © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttman

Güstebieser Loose (MOZ) Historienvereine, die unter der Interessengemeinschaft „Der Dreispitz“ organisiert sind, haben am Sonnabend in Güstebieser Loose die Oderüberquerung vor der Schlacht von Zorndorf nachempfunden und ein Gefecht nachgestellt. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Spektakel, der in Rokoko-Uniformen kämpfenden Truppen.

Kanonendonner und Musketenschüsse störten die Mittagsruhe in Güstebieser Loose. Auf einer Wiese hinter dem Bürgerhaus herrschte Gefechtsstimmung. Das Scharmützel sollte an die Schlacht von Zorndorf 1758 erinnern, in der die Preußen-Truppen die Russen schlugen. Jährlich treffen sich die Dreispitz-Vereine im Wechsel in Güstebieser Loose und Fort Gorgast, um in historischer Uniform zu exerzieren, zu marschieren und theatralische Kämpfe auszutragen

„Wer ist denn jetzt wer?“, rätselten die Schaulustigen, unter denen Heidemarie Kiehl, Ortsvorsteherin von Güstebieser Loose, Neulewins Bürgermeister Horst Wilke, Peter Sperr, Ortsvorsteher von Altwriezen/Beauregard und Uwe Siebert, ehemaliger Bürgermeister von Wriezen, auszumachen waren. Die königsblauen Preußen sind in der Region bekannt, aber wo sind die Russen? „Russen kamen diesmal keine, deshalb kämpfen wir ausnahmsweise gegen die Sachsen“, erläuterte Andreas Pöschel, Major des Infanterieregiments von Kalkstein Nummer 25 und in der Gegenwart stellvertretender Vorsitzender der Interessengemeinschaft „Der Dreispitz“. Nur das Ergebnis zählt: Die Preußen gewinnen die Schlacht.

Statt tausender Soldaten treffen hier etwa 30 Mann aufeinander. Kanonen und Musketen sind Nachbauten. Es treten keine Kugeln aus, es fließt kein Blut, der Spaß steht im Vordergrund. Manchmal lässt sich einer fallen, das Bild muss stimmen, Pannen inklusive: Musketen klemmen, die angeklebten Schnurrbärte der preußischen Truppen lösen sich im Schweiß ihrer Träger ab.

Hinter dem Bürgerhaus von Güstebieser Loose war ein Camp aus weißen Leinenzelten entstanden, in denen sich die Waffenbrüder nach der Schlacht ausruhten oder sich zum Plausch trafen. „Wir eröffnen mit diesem Wochenende unsere Saison und treffen uns an fast jedem Wochenende woanders“, sagte Pöschel. Seine prächtige Offiziersuniform hat er nach alten Vorlagen nähen lassen. In der prallen Sonne wird es warm. „Es gab früher nichts anderes als Wolle“, erklärte er. Das Hobby sei kostspielig, 1000 Euro kostet die Uniform. Mit nachgebauter Muskete und Accessoires komme man auf bis zu 2500 Euro.

Höchst zufrieden zeigte sich Klaus Gundlach aus Zäckericker Loose, der zu preußischen Jägern „Le Noble“ zählt und die Veranstaltung organisiert hatte. Aus purem Interesse an der Geschichte habe er 1998 mit dem Hobby angefangen. Er begann als Freidragoner von Kleist, gehört aber seit fünf Jahren den preußischen Jägern an. Sohn Marcel (32) konnte er dafür begeistern, so dass er sich auch bei den Jägern einreiht. Frau Anette begleitet ihn in bäuerlicher Tracht.

Die Oderüberquerung vor der Schlacht von Zorndorf war am 23. August 1758 in Güstebieser Loose. Dieses Ereignis stellen die Jäger Le Noble gemeinsam mit der Festungsartillerie, weiteren Vereinen und mit Hilfe der Gemeinde nach. Zur Täuschung der Russen sei Friedrichs Avantgarde mit Ziethen-Husaren und Pioniertruppen in Richtung Güstebiese in Marsch gesetzt worden. „Wohin bereits einen Tag vorher Brückenteile und Pioniermaterial gebracht wurden. Kähne und Pontons, zum Teil aus Berlin, aber meist auch aus Wriezen–Freienwalde, wurden über die Alte Oder herangeführt.“ An dem über Nacht angefangenen Brückenbau seien auch Einwohner des Dorfes beteiligt gewesen, heißt es. „Bei Dunkelheit und unbemerkt von den Russen, setzte sich die Hauptarmee zum Marsch durch das Oderbruch in Bewegung. Schon mittags war die Brücke fertiggestellt und die Hauptarmee überquerte die Oder.“ Die Schlacht von Zorndorf soll dann am 8. September auf dem Originalschlachtfeld nachgestellt werden.