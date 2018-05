Wohnen und Tagespflege für Senioren

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Der Grünheider Gemeinderat hat abermals für „Altersgerechtes Wohnen“ die Weichen gestellt. Auf der jüngsten Sitzung wurde beschlossen, für ein mit einer Tagespflege kombiniertes Vorhaben ein Grundstück mit knapp 3700 Quadratmetern an die B.R.B. Projektmanagement und Immobilien GmbH zu verkaufen.

Für den Investor aus Grünheide ist das Engagement in Sachen altersgerechtes Bauen in der Gemeinde nicht neu. Für das Vorhaben mit 20 Seniorenwohnungen, das in der Friedrich-Engels-Straße 12-13 umgesetzt werden soll, ist die Baugenehmigung erteilt, kann also demnächst der Startschuss für die Umsetzung fallen.

Fast unmittelbar hinter dem dafür erworbenen, 1920 Quadratmeter großen Grundstück, liegt eine von der Straße Am Waldrand aus erschlossene, knapp 3700 Quadratmeter große gemeindeeigene Fläche. Sie soll für ein weiteres Objekt mit 20 altersgerechten Wohnungen in einem Doppelhaus entwickelt werden. Das Besondere hierbei: Auch eine Tagespflege für 18 bis 20 Personen sowie die Unterbringung einer Arztpraxis sind vorgesehen. „Es gab erst kürzlich die Anfrage eines Arztes aus dem Ort, der ein neues Domizil einrichten will“, sagte Michael Butzer von B.R.B. kürzlich im Bauausschuss. Bürgermeister Arne Christiani sprach im Gemeinderat zudem vom Interesse eines Augenarztes.

Lediglich drei Vertreter wollten dem Beschlussantrag nicht folgen, enthielten sich der Stimme. Oliver Mauske (SPD) zum Beispiel kritisierte in der kurzen Diskussion die Zufahrt als zu schmal für solch ein Vorhaben. Das wisse der Investor und werde es berücksichtigen, entgegnete Christiani. Joachim Wagner (CDU) enthielt sich kommentarlos. Und Ulrich Kohlmann (Bürgerbündnis) fragte, warum die Gemeinde nicht den aktuellen Bodenrichtwert erzielen wolle.

Den Hintergrund erläuterte Kämmerin Kerstin Lang. Die Gemeindevertretung hatte die Entbehrlichkeit erklärt. Sie sei ortsüblich bekannt gemacht worden. Noch vor einer Ausschreibung habe sich sofort der Investor mit vorliegendem Projekt gemeldet. Weil das Konzept im Interesse der Gemeinde liegt, habe der Haupt- und Finanzausschuss den direkten Verkauf des Grundstück empfohlen. Damals habe der Bodenrichtwert bei 105 Euro je Quadratmeter gelegen und sei deshalb zu Grunde gelegt worden. Erst danach hatte der Gutachterausschuss des Kreises, resultierend aus den 2017 bei Grundstücksverkäufen erzielten Erlösen, einen neuen Wert veröffentlicht. Der war auf 120 Euro je Quadratmeter geklettert.

Die Folge für den Beschluss ist nun, dass der Verkauf vom Kreis genehmigt werden muss. Da das Projekt für die Gemeinde Vorteile bringt – die Nachfrage bei sozialen Einrichtungen wie der Tagespflege sei sehr hoch – sieht Christiani die Zustimmung nicht als gefährdet an.