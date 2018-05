Schrecksekunde vorm Supermarkt

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Seit 17 Jahren verbringen Tatjana und Jörg Krippner aus Delitzsch viele Urlaubstage auf dem Fahrrad. Im vergangenen Jahr waren sie erstmals rund um den Schwielochsee unterwegs. Das hat den beiden so gut gefallen, dass sie jetzt für einen Kurzaufenthalt wiedergekommen sind. Vier Tage in der Ferienwohnung des Friedländer Bürgermeisters Thomas Hähle haben sie gebucht, waren mit ihren Rädern in Lieberose und Goyatz, haben Müllrose und Mixdorf besucht.

Am Sonnabend gab es eine Schrecksekunde, als das Paar in einem Beeskower Supermarkt einkaufen wollte. Die Pack­taschen von Tatjana Krippners Fahrrad waren verschwunden. Und damit Geld, alle Ausweise und Schlüssel. „Wir haben praktisch nicht mehr existiert“, schildert Jörg Krippner die Situation. Schlimm war für sie vor allem, dass sie nicht genau wussten, wo sie suchen sollten. Also zurück nach Schneeberg, wo sie kurz zuvor noch das Storchennest fotografiert hatten. Dort haben dann viele Anwohner beim Suchen geholfen.

Und tatsächlich gab es die Pack­taschen zurück. „Familie Scholz hatte sie gefunden und schon unseren Vermieter informiert. Es waren so viele liebe Menschen, die uns unterstützt haben, ganz toll“, bedankt sich Jörg Krippner. Auch Thomas Hähle freut sich. Der Vorsitzende des Tourismusvereins Spreeregion sagt: „Wir haben hier eben noch einen tollen und ehrlichen Zusammenhalt. Das schätzen auch unsere Gäste.“