Deutlicheres  Plus zeichnet sich ab

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Haushalt der Stadt Eisenhüttenstadt wird in diesem Jahr mit einem deutlicherem Plus abschließen, als sich das zunächst abgezeichnet hat. Hatte Kämmerin Gudrun Grund im Haushaltsplanentwurf, der im März zur Beratung in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wurde, noch mit einem leichten Überschuss von 150 000 Euro kalkuliert, liegt die Prognose jetzt bei 630 000 Euro. Hauptursache dafür ist, dass die Schlüsselzuweisungen in diesem Jahr höher ausfallen. „Wir haben inzwischen den Bescheid vom Land bekommen. Demnach rechnen wir mit Mehrerträgen von knapp einer Million Euro“, sagte die Kämmerin.

Auch sonst entwickelt sich der ein oder andere Einnahmeposten positiver, als zunächst veranschlagt. Das gilt zum Beispiel für die Gewerbesteuer, wo jetzt schon knapp elf Millionen Euro verbucht sind. Veranschlagt waren zunächst 8,8 Millionen Euro. Allerdings kann dieser Posten im Laufe des Jahres noch größeren Schwankungen unterliegen, je nachdem ob die Stadt zum Beispiel Steuern zurückzahlen muss oder nicht.

Aber auch auf der Ausgabenseite hat es Veränderungen gegeben. Das gilt für den größten Ausgabenposten, die Personalkosten. Da schlägt sich die Tarifsteigerung nieder, die höher ausgefallen ist, als von der Kämmerei zunächst prognostiziert. Demnach erhöhen sich die Personalkosten in diesem Jahr um weitere 175 000 Euro auf nun voraussichtlich 18,9 Millionen Euro. Das sind gut 600 000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Im Hauptausschuss wurde dies jüngst kritisch vor allem von Vertretern der CDU-Fraktion angemerkt. Ein Grund für die deutliche Steigerung – eigentlich sollte dieser Posten schrumpfen – ist, dass in diesem Jahr zusätzliche Stellen geschaffen wurden, unter anderem aufgrund des geänderten Betreuungsschlüssels im Kita-Bereich. Auch wurden im Fachbereich Bauen und Liegenschaftsverwaltung befristete Stellen geschaffen, um das umfassende Investitionspaket in Höhe von 14 Millionen Euro in diesem Jahr bewältigen zu können.

Wegen der höheren Schlüsselzuweisungen muss die Stadt Eisenhüttenstadt in diesem Jahr auch mehr Geld an den Landkreis überweisen. Gudrun Grund sprach von Mehrausgaben in Höhe von zirka 300 000 Euro auf weit über 13 Million Euro.

Dass die Einschätzung des Haushaltes nach wie vor vorläufig ist, zeigt sich auch daran, dass erst knapp die Hälfte der erwartenden Erträge verbucht sind. Bei den Ausgaben sind erst ein Drittel der Ausgaben getätigt.

Trotz der positiven Einnahmeentwicklung: Die Stadt schleppt noch eine großen Schuldenberg mit sich herum. Der Kassenkredit beträgt 44,8 Millionen Euro.