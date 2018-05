Senioren wollen gehört werden

Doris Steinkraus

Seelow/Trebnitz (MOZ) Die Gesellschaft wird immer älter. Dies nicht als Belastung, sondern als Chance und Bereicherung zu sehen, stand im Fokus eines Schlossgespräches in Trebnitz.

Der gerade vom Landkreis herausgegebene statistische Jahresbericht 2017 macht deutlich: In den Kommunen leben immer mehr ältere Menschen. Vor zwei Jahren waren von den 190 174 Märkisch-Oderländern 43 103 älter als 65 Jahre. In zwei Jahren werden es 5000 Personen mehr sein. Für 2030 geht die Prognose von etwa 62 600 in dieser Altersgruppe aus. Schon jetzt leben mehr als 1500 Menschen im Kreis, die älter als 90 Jahre sind.

„Wir wollen dazu gehören, gefragt, einbezogen und ernst genommen werden. Wir wissen, dass wir noch etwas leisten können“, betonte Herta thor Straten, Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates. Die Senioren von heute seien weitaus agiler als jene von vor zwei Jahrzehnten. „Ohne sie würden viele Vereine nicht funktionieren“, bestätigte Dieter Schäfer, Vorsitzender Kreissportbundes. Er verwies einen weiteren Aspekt: „Senioren haben heute ein anderes Gesundheitsbedürfnis. Sie tun selbst viel, um lange mobil zu bleiben.“ Der KSB hat sich bereits vor 20 Jahren diesem Trend gestellt, bietet in vielen Orten Gesundheitssport an. Vor acht Jahren waren 14,8 Prozent derjenigen, die beim KSB in Sportgruppen mitmachen, älter als 60. Heute sind es mehr als 22 Prozent. Hinzu kommt mehrere hundert Senioren, die in dem landesweit einmaligen Sturzpräventions-Projekt in 38 Gruppen etwas für die eigene Mobilität tun. „Wir könnten noch mehr Gruppen bilden, stoßen aber an finanzielle und personelle Grenzen“, machte Schäfer deutlich.

Herta thor Straten ermutigte, sich mit Problemen und Fragen an die jeweils Zuständigen zu wenden. „Seniorenthemen berühren alle Bereiche des Alltags“, betonte sie. „Wir müssen nachdrücklicher auf die Abgeordneten und die Verwaltungen zugehen und unsere Forderungen vorbringen, sei es auf Kreis-. Stadt- oder Gemeindeebene.“ Über den Kreisseniorenbeirat gebe es eine gute Verbindung zu den Seniorengremien in den Kommunen. „Sprechen Sie konkrete Probleme an“, sagte sie. Jedes Jahr gebe es die Brandenburgische Seniorenwoche. Es sei gut, dass dort Abgeordnete und Verwaltungschefs die Arbeit der Alten würdigen. Doch dabei dürfe es nicht bleiben. Man müsse diese Treffen mehr nutzen, um Probleme zu verdeutlichen. Eines sei mancherorts zum Beispiel die Raumfrage. Wenn Seniorenbeiräte Veranstaltungen organisieren und dann auch noch Raummiete zahlen müssen, stießen sie oft an ihrer finanzielle Grenze.

Norbert Remus aus Gusow verwies auf die Kirchen, die durchaus ihre Räume zur Mitnutzung anbieten würden. Auf Landesebene findet die Eröffnungsveranstaltung der Seniorenwoche übrigens seit einigen Jahren in Kirchen statt. Auch in Müncheberg sei die Kirche seit Jahren wichtiger Treffpunkt, nannte Monika Roth ein Beispiel.

Mehrere Teilnehmer wünschten sich eine veränderte Philosophie. Zu oft werde die wachsende Zahl der Alten als Belastung für die Gesellschaft dargestellt. Dabei würden gerade die Älteren viel im Ehrenamt, bei der Enkelbetreuung und in anderen Ämtern leisten. Gebraucht zu werden und Verantwortung zu übernehmen, sei zudem wichtig für die eigene Wertschätzung.