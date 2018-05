Dampflok lockt Hunderte an die Gleise

Abfahrt nach Eberswalde: Gegen 16 Uhr startete am 1. Mai zum Bahnhofsfest in Bad Freienwalde die erste von zwei Fahrten mit der Dampflok „528177“ mit drei historischen Reisezugwagen aus den 1930er-Jahren und einem Mitropa-Speisewagen. Die 200 Tickets waren schnell vergriffen. © Foto: Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Mit Sonnenschein haben die Bad Freienwalder nicht nur den Mai begrüßt, sondern auch das Bahnhofsfest gefeiert. Höhepunkt der Veranstaltung am 1. Mai war die Einfahrt einer Dampflok vom Typ „528177“. Die machte zur Freude Hunderter nach langem wieder in der Kurstadt Station.

„Wir wollen den Platz mehr in den Mittelpunkt rücken“, hatte Andreas Hensel zur Eröffnung des Bahnhofsfest erklärt und lockte die Bad Freienwalder am Dienstagnachmittag von der Hauptbühne auf die neben den Schranken liegende Fläche. Dort spielte das Bläserquintett um Endrik Salewski und salutierten die Schützen um Albert Palm von der Bad Freienwalder Schützengilde. Und dort war auch ein Biergarten aufgebaut. Etwas, das es früher einmal gegeben haben soll, wie der Tourismus-Chef Andreas Hensel von Erzählungen her weiß. Etwas, was es vielleicht auch in Zukunft geben könnte, wie Moderator Detlef Olle den Faden aufnahm. Denn bekanntlich will die Stadt den Bahnhof neu beleben. Das Bahnhofsfest jedenfalls war ein erster Schritt dahin. Denn gekommen waren Hunderte.

Unter anderem wegen einer alten Dame – eine Dampflok vom Typ „528177“. Doch die Dampflokfreunde Berlin machten es spannend. Gut eine halbe Stunde später als angekündigt fuhr der Koloss schnaufend im Bahnhof ein, bewundert von hunderten Besuchern. Dazu gehörten auch der dreieinhalbjährige Julius aus Eichhorst, der mit seinen Eltern René Kleist und Monika Lück in die Kurstadt gekommen war. Nur um die Dampflok zu sehen. Auch Thomas Buchholz aus Bad Freienwalde hatte sich mit seiner Frau Bettina und seinem Sohn Elias an den Gleisen einen guten Platz gesichert, um das Spektakel zu verfolgen.

Nicht nur zum Schauen waren Gabi Zimmer und ihr Mann Anton erschienen. Sie hatten sich zwei der begehrten 200 Tickets gesichert, mit denen ihnen eine Fahrt (von zwei) nach Eberswalde und wieder zurück garantiert war. „Es ist das erste Mal, dass wir mit so einem Zug mitfahren“, verriet Gabi Zimmer. „Wir haben uns erst gestern ganz spontan dazu entschieden und die Karten reserviert“, erzählt die 61-Jährige aus Kruge. „So können wir die Landschaft einmal von der anderen Seite aus sehen, nicht immer bloß vom Auto aus“, sagte sie. Doch auf die Abfahrt mussten sie und ihr Mann noch ein wenig warten. Die war für 16.01 Uhr angekündigt.

Die Zeit bis dahin konnten sie nutzen, um sich ins Getümmel vor dem Bahnhofsgebäude zu stürzen. Dort unterhielt am Nachmittag unter anderem das Jugendblasorchester um Florian Salewski. Mehrere Vereine, wie etwa der Wintersportverein und die Schützengilde, sorgten für Speisen und Getränke. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Freienwalde war mit mehreren Fahrzeugen präsent. Die Jugendfeuerwehr warb mit Spielen um Nachwuchs. Der Traditionsverein Altranft stellte seine Chronik vor. Und die Oberbarnimer Eisenbahnfreunde aus Eberswalde ließen einige ihrer Schmuckstücke auf einer großen Platte fahren. „Das ist eine Rangierlok V 23. Und das hier, das ist eine typische 118er–DDR-Diesellok“, hob Hans-Joachim Rowold eine Miniaturausgabe hoch. Er war mit den Mitgliedern Dirk Bochow und Liane Freund gekommen. „Zum zweiten Mal“, wie Liane Freund informierte. Vergangenes Jahr allerdings standen sie noch in der Bahnhofshalle.

Dort war es diesmal Irmgard Roth, die Besucher, wie Simone Kuderski-Fischer und ihre Familie, über die Nutzungspläne zum Bahnhofsgebäude informierte. Dazu verteilte die Quartiersmanagerin einen Fragebogen, um Ideen zur Gestaltung eines Cafés im Bahnhof zu erhalten.

Bis zum Abend amüsierten sich die Bad Freienwalder und ihre Gäste. Für die passende Unterhaltung zum Ausklang sorgte die Kurstadt-Rock-Band „Wanka“. Nur ein Wermutstropfen blieb: Die Stromversorgung war immer wieder unterbrochen.