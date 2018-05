Sportschütze reicht Staffelstab weiter

Iris Stoff

Storkow Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig. Alle haben etwas zu erzählen. Das Oder-Spree-Journal stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute: Michael Jungk aus Storkow.

Als er kürzlich zum letzten Mal den Rechenschaftsbericht vortrug, kamen ihm an einigen Stellen dann doch fast die Tränen. 20 Jahre lang ist Michael Jungk der Vorsitzende des Storkower Schützenvereins 1848 gewesen. Nun hat der 74-Jährige den Staffelstab weitergegeben und kann dabei auf ein gut bestelltes Haus verweisen.

Die Storkower Schützen sind im Laufe der Jahre eine verschworene Gemeinschaft geworden, die viel erreicht hat und heute – nicht zuletzt durch die professionelle Arbeitsweise und die persönliche Ausstrahlung von Michael Jungk – eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben der Stadt Storkow spielt.

Schon immer hat Michael Jungk alles, was er angefangen hat, mit vollem Einsatz betrieben. In seiner Heimatstadt Leipzig war er in jungen Jahren als Leistungssportler aktiv, wurde im Kajak und Canadier mehrfach Bezirksmeister. Sein großer Traum war es, als Schiffskoch über die Weltmeere zu schippern. „Ich komme aus einer Kochfamilie“, erzählt er und verweist stolz auf seine Uroma, die Chefköchin im größten Hotel von Rio de Janeiro war. Doch als er nach einem halben Jahr Lehre bei der Seerederei erfuhr, dass er wegen seiner Westverwandtschaft nie auf einem Schiff eingesetzt werden würde, zog er konsequent einen Schlussstrich. Ging nach Leipzig zurück, wurde auf Rat seines Vaters Rundfunkmechaniker, holte an der Abendschule das Abitur nach. Machte den Meister und studierte Automatisierungstechnik an der Ingenieurhochschule Leipzig.

Im VEB Geophysik fand er einen spannenden Arbeitsplatz. Und Vorgesetzte, die seine Fähigkeiten zu schätzen wussten und ihn weiter förderten. An der Bergakademie Freiberg erwarb Michael Jungk dann noch den Abschluss als Diplom-Geophysiker und Diplom-Ingenieur für Bergbautechnik. Alles im Fernstudium. Schließlich wurde er Direktor des Betriebes, der sich zum Kombinat für geophysikalische Geräte und Einrichtungen entwickelte und weltweit im Bereich Erdöl- und Erdgaserkundungen agierte.

1978 bekam Michael Jungk den Auftrag, ein Zweigwerk in Storkow aufzubauen. Eine Erfolgsgeschichte, die allerdings die Wende nicht überdauerte. Der Betrieb mit über 600 Mitarbeitern wurde von der Treuhand abgewickelt. Bis zu seiner Rente ist Michael Jungk dann im Bereich Immobilien tätig gewesen, hat diverse Projekte auf den Weg gebracht. Unter anderem den Bau der Sparkasse am Storkower Markt.

Ebenso engagiert wie im beruflichen Leben hat sich Michael Jungk auch bei den Schützen in der Storchenstadt eingebracht. Wobei das Interesse für den Schießsport schon viel eher geweckt wurde. „Bis zum Mauerbau habe ich alle Sommerferien bei Onkel und Tante in Hannover verlebt“, denkt er gerne zurück. „Mein Onkel Heinrich Wiehemeyer war Präsident des Nierderdsächsischen Schützenbundes und Jäger, er nahm mich oft zum Training und auf die Schützenfeste mit.“ Das Schießen habe ihm Spaß gemacht, so Michael Jungk. In der DDR-Zeit beteiligte er sich mit der Betriebsmannschaft der GST auch erfolgreich an Wettkämpfen. Gleich nach dessen Gründung trat er 1990 in den Schützenverein Spreenhagen ein, wo er vier Jahre lang Mitglied war.

Als dann 1995 auf Initiative von Richard Pielicke auch in Storkow ein Schützenverein gegründet wurde, stieß Michael Jungk recht bald dazu. Mit der Aufarbeitung der Vereinsgeschichte stellte sich schnell heraus, dass der Storkower Schützenverein mit seiner Ersterwähnung von 1457 der älteste nachgewiesene Verein der Stadt Storkow ist. Doch dessen Wiederbelebung wurde zur großen Herausforderung. „Es gab kein eigenes Vereinsgelände, zum Training sind wir immer zweimal im Monat mit unseren Privatautos nach Frankfurt gefahren“, erinnert sich Michael Jungk, der 1998 zum Vorsitzenden gewählt wurde. Die Suche nach einem eigenen Areal mutet im Rückblick wie ein Krimi an. „Immer wenn wir glaubten, ein geeignetes Gelände gefunden zu haben, wurde es abgelehnt“, schildert er. „Wir hatten das Gefühl, nicht gewollt zu sein.“ Doch gemeinsam mit dem Storkower Unternehmer Hendrik-Jan Meerbeek, der Fläche zur Verfügung stellte, fand sich dann eine Lösung. In Eigenleistung durch den Sportverein entstanden nahe der Fürstenwalder Straße eine moderne Wettkampf- und Trainingsanlage sowie ein Vereinsheim. „Jedes Wochenende haben wir dort geackert“, schildert Michael Jungk. Er hat nicht nur die Zeichnungen und Entwürfe für das Projekt erstellt – allein der Antrag für die Schießanlage füllte über 10 000 Seiten in den erforderlichen Unterlagen – sondern hat als leidenschaftlicher Hobbykoch auch für das leibliche Wohl der vielen Helfer gesorgt. „Ich hatte mir extra eine Gulaschkanone angeschafft“, erzählt er lachend.

Inzwischen sind die Schützen aus dem gesellschaftlichen Leben der Stadt Storkow nicht mehr wegzudenken. Der Verein hat 100 Mitglieder, 40 zählen zum harten Kern. Auf dem Gelände werden Kreismeisterschaften und andere Wettkämpfe ausgetragen, jährlich finden Königsschießen und Königsball statt, es gibt Kontakte mit dem ortsansässigen Informationstechnik-Bataillon 381 der Bundeswehr sowie eine sehr aktive Partnerschaft mit dem Schützenverein der Storkower Partnerstadt im polnischen Opalenica.

Was zu seinen schönsten Erinnerungen gehört? Da braucht Michael Jungk nicht lange nachzudenken: „Das war das erste Schützenfest im Jahre 1997, mit dem eine Tradition aus der Vergangenheit wieder aufgenommen worden ist. Als wir mit unserem bunten Zug – voran der Schützenkönig in einer Kutsche – durch das Stadtzentrum kamen, jubelten tausende Menschen an den Straßen. Ich kriege heute noch Gänsehaut.“

In all den Jahren zur Seite gestanden hat dem scheidenden Vereinsvorsitzenden seine Frau Gerda, mit der er seit 54 Jahren verheiratet ist. Sie zog seinerzeit mit ihm von Leipzig nach Storkow, arbeitete hier als Unterstufenlehrerin. Und gemeinsam mit ihrem Mann trat sich auch dem Schützenverein bei. Dass sie ebenfalls eine ruhige Hand besitzt, beweist sie nicht zuletzt beim jährlichen Königsschießen. Neben ihrem Hobby im Schützenverein ist für Gerda und Michael Jungk die Familie rund um die Töchter Andrea und Daniela der größte Schatz. Sie genießen die Zeit mit ihren drei Enkelkindern und möchten noch lange gesund bleiben. Dem Schützenverein Storkow 1848 wird Michael Jungk auch künftig als Ehrenvorsitzender mit seinem großen Fachwissen und seiner Erfahrung zur Verfügung stehen. Für die Verdienste in seiner 20-jährigen Amtszeit ist er mit dem Ehrenkreuz des Deutschen Schützenbundes in Silber ausgezeichnet worden.