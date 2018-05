Silber bei den Keglerinnen

Jörg Matthies

Seelow/Zechin (MOZ) Mit einer weiteren Medaille, Silber für Denise Röpke (SSV PCK), sind für die Schwedter Kegelsportler die Landes-Einzelmeisterschaften bei den Damen und Herren zu Ende gegangen. Bei den Herren gab es durch Peter Merker (FC Schwedt) einen sehr guten sechsten Rang. Bei den Senioren A hatte es bereits Einzel-Bronze gegeben.

Der Kreis Märkisch-Oderland war Gastgeber für beide Championate. Die Frauen kegelten in Seelow mit einem Endrundenfeld von 24 Teilnehmern am ersten Tag um das Erreichen des Zwölfer-Finalfeldes. Mit einem überragenden Resultat von 554 Kegeln setzte sich Uckermark-Meisterin Denise Röpke überraschend an die Spitze. Tina Merker vom FC Schwedt schaffte 451 Zähler (Platz 22).

Für Röpke begann am Sonntag dann die spannende Entscheidungsrunde mit nochmals 120 Wurf. Mit 513 Kegeln konnte sie nicht ganz an das Resultat des Vortages anknüpfen, weil sie bei den sogenannten „Vollen“ (Würfe ins komplette Neuner-Kegelbild) zu viel Federn ließ. In der Addition beider Tage aber standen für die Oderstädterin sehr gute 1067 Holz im Protokoll, was ihr die unerwartete Silbermedaille hinter Champion Kathrin Conrad vom gastgebenden 1. KSC Seelow (1082) und vor Silke Hofmann (Lok Falkenberg/1055) bescherte.

Bei den Herren in Zechin waren zwei FCS-Verbandsligakegler im Rennen – leider musste mit Marcel Leverenz der dritte Oderstädter (zweitbester Kegler der höchsten Landesspielklasse in der abgelaufenen Saison) auf seinen Start krankheitsbedingt verzichten. Aber seine Teamkameraden Steffen Schiller und Peter Merker (bei seiner Meisterschaftspremiere) wollten in die Bresche springen, was vor allem Letzterem großartig gelang.

In einem sehr leistungsstarken, 28-köpfigen Endrundenfeld musste Schiller mit 522 Kegeln nach dem ersten Tag die Segel streichen. Merker spielte dagegen sehr gute 556 Kegel und war Achter von zwölf Finalisten. Am Sonntag legte er sogar noch zwölf Holz auf dieses starke Ergebnis drauf – 1124 Zähler brachten Peter Merker letztlich Platz 6.

Den Titel holte sich der bereits am ersten Tag führende Sven Seiffert (Lok Elsterwerda/2. Bundesliga) mit 1154 Kegeln vor Wolfgang Roick (Lok Cottbus/ 1148) und Michael Müller (SV Frieden Beyern/1139).

An diesem Sonnabend gibt es für die Kreisauswahlen der Senioren A (+50 Jahre) und C (+70) bei den Landesvereinsmeisterschaften die letzten Entscheidungen der Saison 2017/18.