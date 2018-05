HCA-Männer in Finowfurt knapp vorn

Daniel Wieland

Finowfurt In der Männer-Landesliga haben die Handballer des HC Angermünde die letzte Saison-Auswärtshürde erfolgreich genommen: Beim Finowfurter SV setzten sich die Uckermärker, die das Hinspiel mit 30:15 gewonnen hatten, mit 26:24 durch.

Hoch motiviert, den Sieg aus der Hinrunde zu wiederholen, ging die Mannschaft in die Partie. Der HCA erwischte den besseren Start und lag schnell mit 3:0 in Front. Danach fand auch das Heim-Team besser in die Partie, was vor allem an den Gäste-Unzulänglichkeiten in der Abwehr lag, die den Finowfurtern immer wieder einfache Tore ermöglichten. Bis zum Stand von 7:6 agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, danach übernahm der HCA deutlich das Zepter.

Während Angermündes Abwehr nun zunehmend sicherer stand, wurde im Angriff geduldiger durchgespielt, wodurch sich der HCA in Serie gute Torchancen herausspielen konnte. So gelang es den Uckermärkern, sich bis Mitte der ersten Halbzeit auf 11:6 abzusetzen. Bis zur Pause konnten beide Seiten danach die Partie ausgeglichen gestalten, sodass es beim Stand von 14:10 in die Kabinen ging.

Nach Wiederbeginn hatte der HCA vorerst alles im Griff, konnte sich aber nicht entscheidend absetzen (16:12/37.). Während die Gastgeber, getrieben durch das lautstarke Publikum, nun immer besser ins Spiel fanden, wurde das Angermünder Spiel zusehends fahriger. Die Abwehr offenbarte ungewohnt große Lücken, was die Barnimer konsequent auszunutzen wussten. Von Minute zu Minute schmolz der Gäste-Vorsprung – spätestens beim Stand von 18:17 war das Match wieder völlig offen.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, woraus sich keine Vorentscheidung ergab. So ging es beim Stand von 21:21 in eine hart umkämpfte Schlussphase. Beide Teams schenkten sich nun nichts und jedes Tor musste hart erarbeitet werden. Zwei Minuten vor Schluss brachte Frank Bailleu die Angermünder mit 24:23 in Front. Kurz darauf, auch begünstigt durch eine Finowfurter Zeitstrafe, traf Lukas Branding zum vorentscheidenden 25:23. In der hektischen Schlussminute feierten beide Teams noch jeweils einen Treffer, sodass die Uckermärker am Ende glücklich mit 26:24 die Oberhand behielten.

Begünstigt durch die Niederlage der Eberswalder (jetzt nur noch Fünfter) können die Angermünder mit einem Sieg im Sonnabend-Heimspiel gegen den punktgleichen Tabellendritten Hansa Wittstock noch den Bronzerang schaffen. Das Hinspiel ge-­wann der HCA mit 21:20. (dwi)