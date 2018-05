Junioren-Teams mit Sieg, Remis und Pleite

Hubertus Rößler

Frankfurt Licht und Schatten gab es in den vergangenen Tagen bei den Nachwuchs-Fußballern des 1. FC Frankfurt. Die A-Junioren sicherten sich in der Brandenburgliga am Wochenende einen 2:0-Erfolg gegen Union Fürstenwalde. Eric Schickert (80.) und Maximilian Berte (90.+1) sorgten für den zwölften Saisonsieg, durch den die Frankfurter ihren dritten Tabellenrang untermauerten.

Schwerere Aufgaben hatten die B-Junioren vor der Brust. Gegen die favorisierten Gäste von Tennis Borussia Berlin schaffte der Regionalligist am Sonntag ein 2:2 (1:1) – das dritte Remis in Folge für das abstiegsbedrohte Team von Trainer Mathias König. Nach frühem Rückstand drehte Lennard Flaig mit zwei Treffern die Partie, fünf Minuten vor dem Ende kassierten die Oderstädter den Ausgleich. Am 1. Mai musste sich das Team hingegen nach einem 0:5 (0:3) beim SV Babelsberg 03 im Halbfinale aus dem Landespokal verabschieden.

Die C-Junioren sind aus dem Pokalwettbewerb bereits im Dezember ausgeschieden. So liegt ihr Fokus voll auf dem Ziel Klassenerhalt in der Regionalliga – in dieser Altersklasse die höchste Spielkasse überhaupt. Gegen die Gäste von Hansa Rostock gab es am Sonnabend allerdings keine Punkte, die Partie endete 1:3 (0:1). Kamil Antosiak brachte die Frankfurter nach 0:2-Rückstand wieder zurück ins Spiel. Der 13-Jährige nutzte Abstimmungsprobleme in der Hansa-Hintermannschaft und erzielte aus halblinker Position den Anschlusstreffer (54.). Anschließend kämpften die Gastgeber im Stadion der Freundschaft um jeden Ball, konnten sich allerdings keine zwingenden Tormöglichkeiten mehr erspielen. Auf der Gegenseite nutzte fünf Minuten vor dem Ende Hansa einen Konter zur Entscheidung.

„In der zweiten Halbzeit war es ein offenes Spiel und wir waren gleichwertig. Uns fehlt dann der letzte Punch, aber wir haben uns gegen einen starken Gegner achtbar aus der Affäre gezogen. Natürlich hat Rostock die bessere Spielanlage und die besseren Einzelspieler, aber wir haben gut gegengehalten“, zeigte sich Frankfurts Trainer Thomas Simon zufrieden mit der Leitung seiner Mannschaft. Am Dienstag unterlag der 1. FCF beim FC Magdeburg allerdings deutlich mit 0:5 (0:2). (hrö)