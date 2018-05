Udo Plate

Fürstenberg/Havel (MOZ) Mit einer 4:8-Niederlage beim TTV Fürstenberg/Havel beendete der neue Tischtennis-Landesliga Titelträger und Verbandsliga-Aufsteiger SG Marxdorf die Spielzeit 2017/2018. Bereits vor dem finalen Spieltag an der Havel standen Mathias Schütze, Jan Krüger und Co. als neuer Meister der Liga fest. „Da der Ausgang der Begegnung keinerlei Auswirkung auf das Gesamtklassement hatte, sind wir nicht mehr in Bestbesetzung angetreten“, hatte Mathias Schütze bereits vorm Spiel angedeutet, dass es gegen die heimstarken Fürstenberger nicht ganz zu einem weiteren Erfolg reichen könnte. Und seine Befürchtungen bewahrheiteten sich umgehend. Das Marxdorfer Quartett mit Jan Krüger, René Schaldach, Peter Leiske und Mathias Schütze gerieten umgehend mit 0:3 ins Hintertreffen, ehe Jan Krüger den ersten Marxdorfer Zähler ergatterte. Am Ende behielten jedoch die Havelländer mit 8:4 die Oberhand.

Mit einer Heimschlappe gegen den neuen Vizemeister Motor Hennigsdorf verabschiedete sich indes Aufsteiger Rot-Weiß Bralitz nach einem einjährigen Intermezzo wieder aus der Landesliga. Zum Abschluss setzte es für Mirko Bartel, Peter Spalding, Jens Haucke und Andreas Ohnesorge eine 2:8-Niederlage. Die beiden letzten Landesliga-Punkte holten Mirko Bartel und Peter Spalding mit jeweils einem Einzelsieg.