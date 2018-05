Streckenplanung von unterwegs

Matthias Henke

Oberhavel Infos über die vielen Strecken des Laufparks Stechlin, inklusive Verlauf und Höhenunterschiede, gibt es jetzt auch für mobile Apple-Endgeräte. Am Montag wurde die neue App vorgestellt, die nun zum Herunterladen bereitsteht.

Die nächste Stufe der technischen Entwicklung sieht Olaf Bechert, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Regio Nord, die den Laufpark beim Marketing unterstützt, mit diesem Angebot gezündet. Programmierer Chris Eidhof, der mittlerweile auch ehrenamtlich die Homepage des Laufparks betreut, habe er im vergangenen September kennengelernt, als dieser gerade dabei war, den Laufpark zu entdecken. „Dann ist die Idee aufgekommen, eine eigene App für den Laufpark zu entwickeln. Das hat dann eine gewisse Eigendynamik entwickelt und irgendwann war sie plötzlich fertig“, sagt Bechert und lacht.

Eidhof, gelernter Programmierer und erst seit kurzem mit Familie in Fürstenberg ansässig, verdient sein Geld mit dem Schreiben von Büchern über das Programmieren mit der Apple-Sprache Swift sowie entsprechenden Videos. Anfangs habe er den Laufpark nur als Veranstalter von Läufen wahrgenommen, doch als er im vergangenen August nach Strecken für das Marathontraining gesucht habe, sei er dann tiefer in die Materie Laufpark eingestiegen, sagt der 33-Jährige. Das Kombinieren von Strecken habe sich für ihn auf der Homepage noch etwas schwierig dargestellt. Da habe es nahe gelegen, nicht zuletzt aufgrund seines technischen Hintergrundes, selbst etwas zu programmieren. Und so bietet die App nun eine Streckenübersicht, auch als Satellitenansicht sowie Längenangaben und Höhenprofil der jeweiligen Strecke. Dank GPS-Funktion des Smartphones oder Tablets ist der Nutzer im Bilde, wo er sich gerade befindet.

Egon Brehe, Vorsitzender des Laufparkvereins, verweist auf die Möglichkeit, aus der App ohne Umwege zur Webpräsenz der Premiumpartnern des Parks, die sich hinsichtlich Unterkunft und Gastronomie ganz auf Läufer eingestellt haben, zu gelangen.

Die App gibt es nur für iOS-Geräte, sprich iPhones und iPads, und steht im Appstore kostenlos zum Herunterladen bereit. „Android kann ich nicht“, sagt Eidhof als Spezialist für das Programmieren von Apple-Anwendungen. Die Verantwortlichen vom Laufpark sind dennoch mehr als froh, das Angebot zu haben. „Was da an Arbeit hintersteckt, das könnten wir uns gar nicht leisten“, so Laufparkgründer Wolfgang Schwericke zum ehrenamtlichen Einsatz Eidhofs, der derzeit auch dabei ist, die Homepage des Laufparks ins Englische zu übersetzen. Eine niederländische Version könnte folge. Eidhof glaubt, dass die Region auch in seiner Heimat gut ankommen würde. Überbewerten will er sein Engagement nicht. „Das ganze ist ja schon da, ich will es nur in die Richtung schubsen.“ Die App sei im Übrigen Open Source, sprich der Quellcode ist für alle einsehbar.

In Sachen Infrastruktur wollen die Verantwortlichen in diesem Jahr auch noch einen Schritt weiter gehen. Dabei werde es unter anderem um die Ausschilderung und die Startpunkte bei den Premiumpartnern gehen, verriet Olaf Bechert.