MTV-Akteure unterliegen beim amtierenden Meister

Georgios Tsapanus

Cottbus Die Oberliga-Handballer des MTV Altlandsberg unterlagen beim amtierenden Meister Lausitzer HC Cottbus knapp, am Ende verdient und dennoch unnötig mit 26:29. Zur Halbzeit hatte das MTV-Ensemble noch mit 15:1 7 vorn gelegen.

Wenn Trainer etwas nicht leiden können, dann sind das Lücken im Spieltagskalender, vor allem wenn ihre Mannschaft einen Lauf hat, so wie zuletzt die Schützlinge von MTV-Coach Tilo Leibrich mit fünf Spielen ohne Niederlage. Vorbei – der Rhythmus ist dahin. Die Altlandsberger verloren in Cottbus. Die Lausitzer machen sich derzeit einen Spaß daraus, gegen Spandau mit 19:27 oder gegen Grünheide mit zu Hause mit 23:28 zu verlieren, gegen das Oberhaus der Liga jedoch zu gewinnen. Wie etwa den Stralsunder HV mit 28:24 zu schlagen.

So gesehen befindet sich der MTV in durchaus illustrer Gesellschaft, was den Altlandsberger Übungsleiter nicht wirklich zu besänftigen vermochte: „Wenn man nach umkämpfter, enger Partie endlich die Führung übernimmt, noch dazu in des Gegners Halle, mit 17:15 in die Pause geht und gleich nach Wiederanpfiff das 18:15 erzielt, diese Führung bis zehn Minuten vor Schluss gegen die stürmischen Angriffe der Hausherren verteidigt, darf man das Match in den letzten zehn Minuten nicht derart leichtfertig aus der Hand geben.“

Viel Zeit der vergossenen Milch nachzuweinen haben die Grün-Weißen nicht, ganz abgesehen, dass es auch nicht viel Sinn macht. So ist es kein Zufall, dass der Führungswechsel in zeitlichem Zusammenhang mit Fabian Plauls Roter Karte (nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe) erfolgte. Welche Trainingsinhalte sollen gegen einen solchen Spielverlauf helfen?

Am Sonnabend müssen die Altlandsberger Handballer erneut auf Reisen gehen. Gegen die SG Uni Greifswald/Loitz sollte wieder gewonnen werden. Denn die eigene Niederlage sowie das Unentschieden des HSV Insel Usedom gegen die Zwote der Füchse hat dem MTV zumindest kurzfristig den dritten Tabellenplatz gekostet. Und Dritte würden alle Altlandsberger am Ende der Spielzeit schon sehr gerne werden.