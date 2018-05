Dritte Heimniederlage ohne Tor

Kai Beißer

Erkner Der Blick auf die Tabelle sprach eigentlich für die Gastgeber. Dennoch unterlag der FV Erkner in der Fußball-Landesliga Süd dem 1. FC Guben mit 0:2 (0:1), und das allemal verdient.

So ganz überraschend kam das Ergebnis denn aber doch nicht, immerhin sind die von dem erst 27 Jahre alten Benjamin Hanschke trainierten Gubener seit Dezember und neunmehr elf Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert vom 25. November – ein 0:5 bei Blau-Weiß Briesen. Seither gab es 21 Punkte, die übrigens bei nur 12:4 Toren.

Im Gegensatz zum 2:0-Auswärtssieg im Hinspiel konnten die Erkneraner nicht ihr wahres Leistungsvermögen zeigen. Woran das lag? „Schwer zu sagen. Auf jeden Fall hat uns ganz offensichtlich die Frische gefehlt, was sich bei den fast schon sommerlichen Bedingungen zusätzlich negativ bemerkbar gemacht hat“, versuchte sich Trainer Heiko Schickgram an einer Analyse. Zudem plagte sich der gerade erst genesene Robert Szcegulla, mit elf Treffern erfolgreichster Schütze der Randberliner, früh mit Oberschenkelproblemen, musste nach gut einer Stunde ausgewechselt werden.

Die Gäste, hinter Tabellenführer Preußen Blankenfelde/Mahlow und Aufsteiger Frankonia Wernsdorf drittbestes Rückrunden-Team, hatten nicht nur optische, sondern auch Chancenvorteile. Der Führungstrefferzwei Minuten vor der Halbzeit resultierte dann allerdings aus einem von Routinier Christian Tzscheppan direkt verwandelten Freistoß.

Nach dem Wechsel wurden die Gastgeber etwas stärker, „wir konnten uns aber kaum wirkliche Möglichkeiten erarbeiten, und von daher geht das Ergebnis am Ende schon in Ordnung. Die Gubener haben das sehr ordentlich gemacht, sind nicht umsonst so lange ungeschlagen“, musste der Erkneraner Übungsleiter zugeben. Danny Vu Tuan, ein Eigengewächs des 1. Fußballclubs, drückte dies in der 80. Minute mit seinem zweiten Saisontrefferauch in Zahlen aus.

Besonders bitter: Für den FVE war es nach zweimal gegen den FSV Union Fürstenwalde II und gegen Wacker Ströbitz bereits die dritte Heimniederlage in Folge, noch dazu ohne eigenen Treffer. Aber vielleicht läuft es ja in den nächsten Partien wieder besser, denn für die Schickgram-Truppe stehen gleich vier Auswärtsspiele in Folge (!) an: am Sonnabend bei Blau-Weiß Vetschau, eine Woche später bei Spitzenreiter Preußen Blankenfelde sowie anschließend die Nachholpartien bei Schlusslicht VfB Cottbus und Pfingstmontag beim Tabellenvorletzten SG Burg.