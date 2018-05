Christian Mlynarczyk als Hauptdarsteller

Kai Beißer

Senftenberg Mehr Hauptdarsteller geht kaum: Erst erzielte Christian Mlynarczyk, Spielertrainer des FSV Union Fürstenwalde II in der Fußball-Landesliga Süd, beide Treffer zum 2:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft beim favorisierten FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – dann musste er nach Gelb/Rot vorzeitig den Platz verlassen.

„Ja, auch wenn ich der Doppel-Torschütze war – die drei Punkte sind der verdiente Lohn für eine engagierte und couragierte Leistung der gesamten Mannschaft“, betonte der 33-Jährige, der am Sonnabend im Heimspiel gegen Frankonia Wernsdorf zum Zuschauen verurteilt ist.

Die erste gute Möglichkeit des Spiels hatten die Gastgeber, aber der Kopfball ihres 18-fachen Saisontorschützen Georg Hübner wurde noch von der Linie geschlagen (11.). Auf der anderen Seite hatte Mlynarczyk bei zwei Kontern die Möglichkeit, die Spreestädter schon da in Führung zu bringen, „aber die habe ich verstolpert“.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig. Die Briesker Knappen, die immerhin schon 22 Heimtreffer erzielt haben, wirkten ideen- und zunehemend konzeptlos, weil, die Gäste, um die Offensivstärke der Einheimischen wissend, die Räume gut zustellten. Und ihrerseits zweimal nach Eckbällen von Tim Lehmann zuschlugen. Zunächst landete die Kugel im zweiten Anlauf beim Spielertrainer, der per Seitfallzieher aus der Drehung und etwa neun Metern den Innenpfotsen traf, von dem der Ball ins Netz sprang (49.). Und eine knappe Viertelstunde vor dem Ende kam „Mieze“ am langen Pfosten ans Leder, nahm es kurz an und vollendete trocken.

Fünf Minuten später war die Partie für ihn beendet. „Die zweite Gelbe Karte war okay, die erste sicher ein bisschen hart“, sagte Mlynarczyk, der gegen Wernsdorf übrigens nicht auf der Bank sitzen, sogar nicht in den Innenraum darf.