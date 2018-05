Radfahrerin stirbt nach Unfall mit Auto

Odin Tietsche

Schildow (MOZ) Eine 60-jährige Fahrradfahrerin, die am Freitag von einem Auto in der Schönfließer Straße in Schildow angefahren wurde, ist am Montag an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Die Frau war am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in Schildow unterwegs. Eine 63-jährige Peugeot-Fahrerin übersah die vorfahrtsberechtigte Dame jedoch und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Unfall wurde die Radfahrerin schwer verletzt, sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Dort erlag sie am Montag, knapp drei Tage nach dem Unfall, ihren schweren Verletzungen.

Innerhalb weniger Wochen kam es somit bereits zum zweiten Mal zu einem tödlichen Unfall mit einer Fahrradfahrerin. Erst am 10. April wurde eine Fahrradfahrerin in Oranienburg von einem abbiegenden Lkw überrollt und mitgeschleift. Die 59-Jährige, die ebenso wie die 60-Jährige in Schildow vorfahrtsberechtigt gewesen wäre, verstarb noch an der Unglücksstelle. Wenige Tage später gab es an der Kreuzung Lehnitzstraße / André-Pican-Straße in Oranienburg eine Mahnwache, die an ein besseres Miteinander auf den Straßen appellieren sollte.