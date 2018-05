Waldfläche in Neuendorf in Flammen

Odin Tietsche

Neuendorf (MOZ) Erneut hat es im Norden Oberhavels gebrannt. Diesmal in Neuendorf, wo eine Waldfläche in Flammen stand.

Gegen 12.45 Uhr war einem Spaziergänger am 1. Mai das Feuer in dem Waldstück an der Neuendorfer Plötzenstraße aufgefallen. Während er die Feuerwehr alarmierte, versuchte der mutige Mann, die Flammen selbst zu löschen. Die anrückenden Kameraden konnten die knapp 15 Quadratmeter große Waldfläche schließlich löschen.

Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Mittwochmorgen auf Nachfrage bestätigte, gehen die Ermittler derzeit von Brandstiftung aus, zumal es in den zurückliegenden Tagen in der Region bereits mehrfach brannte. „Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, können wir zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen“, so Röhrs. Es werde aber „in alle Richtungen ermittelt“.