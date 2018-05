Laborergebnisse zu toten Wildschweinen im Pinnower See liegen vor

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) „Wir können Entwarnung geben: Die Laborergebnisse belegen, dass die drei gefundenen toten Wildschweine nicht an der Afrikanischen Schweinepest verendet sind“, sagte Kreissprecherin Irina Schmidt am Mittwochmorgen.

Eine genaue Todesursache könne laut Schmidt zwar nicht „zu 100 Prozent“ ermittelt werden. „Wir gehen aber davon aus, dass die Wildschweine vor einigen Wochen ins Eis eingebrochen sind und sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnten.“ Zuvor bestätigte Irina Schmidt auf Nachfrage, dass an den Kadavern keine Schusswunden oder andere Verletzungen entdeckt werden konnten.

Für die Sorge des Kanu-Fahrers, der die Tiere entdeckt und vermutet hatte, die Wildschweine könnten an der Afrikanischen Schweinepest erkrankt sein, zeigte Schmidt Verständnis. „Auch wir sind derzeit für dieses Thema sensibilisiert, zumal man ohne genaue Untersuchung nichts ausschließen kann.“ Daher sei es definitiv besser, jeden Fall „wirklich ernst zu nehmen“, statt so einen Fund „einfach abzutun“. Der vorliegende Fall sei zudem ja schon etwas Besonderes gewesen, „denn man findet ja nicht jeden Tag drei tote Wildschweine im Wasser“, so Schmidt.

Sie appelliert an zukünftige Finder, auch weiterhin bei einem Kadaverfund umgehend das Veterinäramt des Landkreises Oberhavel zu informieren.