Takeda: Wolfgang Eck zum Geschäftsführer befördert

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Wolfgang Eck, der Standortleiter von Takeda in Oranienburg, ist jetzt vom Aufsichtsrat zum Takeda-Geschäftsführer ernannt worden. Der studierte Industrie-Ingenieur folgt damit auf Hans-Joachim Kaatz, der im April in den Ruhestand gegangen ist und insgesamt 44 Jahre für den Pharmastandort Oranienburg tätig war.

Seit April 2016 ist Wolfgang Eck Standortleiter der Takeda-Betriebsstätte Oranienburg, die als das Kompetenzzentrum des japanischen Pharmakonzerns für Tabletten und Kapseln gilt. Seit 2007 ist Eck bei Takeda in Oranienburg tätig. Zwischen 2008 und 2016 war er als Director Supply Chain Management (das bezeichnet die gesamte Wertschöpfungs- und Lieferkette von Rohstofflieferanten bis zum Endkunden) zuständig. Gemeinsam mit Hans-Joachim Kaatz war er auch für die Erweiterung des Standortes Oranienburg verantwortlich, in den Takeda mit dem Bau des dritten Produktionsmoduls rund 100 Millionen Euro investierte. Vor seiner Takeda-Zeit arbeitete Eck bei verschiedenen Beratungsunternehmen und bei Bayer/Schering. Dort hatte er strategische Funktionen inne.

In die Takeda-Geschäftsführung wurde auch Xu Wang berufen, der Betriebsleiter des anderen deutschen Produktionsstandortes von Takeda in Singen. „Ich freue mich darauf, die Zukunft von Takeda in Deutschland mit Wolfgang Eck und Xu Wang als erfahrene und geschätzte Kollegen im Geschäftsführungsgremium gemeinsam zu gestalten“, sagte Günter Kloucek, Sprecher der Geschäftsführung der Takeda GmbH. Takeda in Deutschland wachse weiter. Bausteine des Erfolgs seien innovative Spezialpräparate in den Bereichen Onkologie und Gastroenterolgie und die modernen Produktionsstätten, so Kloucek.

Takeda beschäftigt mehr als 2 000 Mitarbeiter in Deutschland, darunter 766 in Oranienburg. Im Jahr 2016 produzierte Takeda in Oranienburg mehr als sechs Milliarden Tabletten und Kapseln.(bren)