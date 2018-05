Owtscharka, ein Hund der Extraklasse

Erhard Herrmann

Plaue Einen 100-prozentigen Einbruchschutz gibt es nicht. Aber es gibt einen, der dem sehr, sehr nahe kommt – wenn man einen Kaukasen im Vorgarten seines Hauses hat. Mit einer Größe von 64 cm bis 75 cm und einem Gewicht von durchschnittlich 50 kg zählt er zu den imposanten Hunderassen. Für seine Besitzer ist er der liebste Spielgefährte und Begleiter, aber potenzielle Angreifer oder Einbrecher sollten sich nicht aufs Grundstück trauen. Dabei ist er nicht als aggressiv einzustufen. Er macht seine ursprünglichen Aufgaben: den eigenen Hof und die Bewohner zu bewachen – und das vollkommen unbestechlich. Kein Wunder also, dass diese Hunderasse immer beliebter wird.

Die Besten waren bei der Zuchtschau auf dem Platz der Deutsche Schäferhunde Ortsgruppe Plaue/Havel zu sehen. Dort veranstaltete der Kaukasischen Schäferhunde-Club (KSHC e. V.) seine 25. Clubsieger-Zuchtschau. „Zum einem ist es die Gastfreundschaft des Vereins und die optimale Lage des Platzes warum wir wieder hier in Plaue zu Gast sind. Zum anderen liegt uns die Öffentlichkeitsarbeit sehr am Herzen, um unsere schöne, imposante Rasse den Menschen näher zu bringen“, betonte Kurt Koebe Präsident des KSHC e.V.. Denn trotz seiner Vorzüge ist der Kaukase keine einfache Hunderasse. Als ausgesprochen ruhiger Hund ist er pflegeleicht und kann auch ohne Probleme im Freien mit wettergeschütztem Unterstand gehalten werden. Man muss sich immer vor Augen halten, dass der Kaukasische Schäferhund in seiner Heimat selbstständig agiert. Er schützt die Herde ganz auf sich alleine gestellt vor Eindringlingen und muss seine Entscheidungen treffen. „Sein Charakter ist daher von einer gewissen Unabhängigkeit geprägt, die an seine Erziehung doch höhere Ansprüche stellt. Der mächtige Hund will verstanden werden und ein Befehl muss für ihn auch einen Sinn haben“, betonte der Clubchef Deshalb war es bei der Leistungsschau auch nicht verwunderlich, dass der eine oder andere Kaukase schon mal seinen Trotzkopf zeigte und sich nicht so einfach begutachten ließ.

Dies war dann auch für den Wertungsrichter Steffen Hamann kein Grund für einen Punktabzug. Dennoch galt es bestimmte Zucht Richtlinien zu bewerten. Die Augen sollen dunkel, mittelgroß, von ovaler Form und tief sitzen. Das Gebiss muss ein Scherengebiss sein. Der Hals soll sehr kräftig und kurz sein, der Brustkorb breit, tief, etwas gewölbt. Wichtig war das allgemeine Erscheinungsbild. „Entscheidend ist, dass diese Rasse Gebrauchshunde mit einer speziellen Aufgabe sind, die sie aufgrund ihrer Erscheinung erfüllen müssen“, so der Wertungsrichter, der am Ende Pokale verteilen konnte.Der Rüde „Samolsvely Sibiri Yurchen“ von Marion und Klaus Taege und „Mastoriani“ von Birgit Jaeckel mussten im Endausscheid den Clubsieger ermitteln. Wobei die Hündin Mastoriani die Oberhand behielt und nun preisgekrönt ihre Familie und ihr Grundstück bewachen kann.