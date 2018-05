60 Jahre Reichenberger SV

Thomas Berger

Reichenberg 60 Jahre ist es her, seit der heutige Reichenberger Sportverein (RSV) als BSG Traktor Reichenberg gegründet wurde. Mit einem Festwochenende haben Mitglieder, Freunde und Ehrengäste das besondere Jubiläum gefeiert. Freude herrschte über den neuen, bei dieser Gelegenheit offiziell eingeweihten Zwischenteil des Sozialgebäudes auf der Sportanlage in Julianenhof.

Und diese ist nun nach den Vornamen der beiden Urgesteine des Vereins benannt – Günther Raue und Günter Groß. Die sind seit dem ersten Tag dabei und bis heute aktiv. Als der aktuelle Vorsitzende Ralf Schwonke zu seiner Rede mit einem Blick in die bewegte Vereinsgeschichte anhob, schwenkten die Gäste im Festzelt die auf den Tisch ausliegenden grün-weißen Fähnchen. Grün und Weiß sind die Traditionsfarben des Vereins. Dass die erste Fahne der BSG Traktor Reichenberg in leuchtendem Gelb daherkommt, ist ein optischer „Ausrutscher“. Vielleicht war 1958 einfach nicht der passende Stoff verfügbar gewesen.

Überhaupt ging es bescheiden los, der erste Platz lag nebenan in Ihlow, nicht mehr als ein Spielfeld mit zwei Toren im Wald, ohne Umkleideräume oder ähnliche Ausrüstung. Erst 1965 wurde dann die heutige Spielstätte in Julianenhof auf einem vormaligen Acker der örtlichen LPG in Betrieb genommen, erinnerte Schwonke. Günter Groß war damals der erste Vorsitzende, gab sein Amt 1973 an Günther Raue weiter, der zwei Jahrzehnte bis 1993 auch über die schwierige Wendezeit hinweg an der Spitze stand. Damals schrumpfte der RSV, der sich gerade nach bundesdeutschem Recht neu konstituiert hatte, beträchtlich. Von 102 Mitgliedern 1989 waren drei Jahre später nur noch 55 übrig, der absolute Tiefpunkt. 1994 war wieder das Niveau der Vorwendezeit erreicht, bei dem man auch jetzt kontinuierlich liegt, da 2015 die etwa 70-köpfige Volleyballsektion unter Erwin Wetzel (gegründet 1986) als VC Strausberg ausschied.

Schwonke, der nun auch schon Silberjubiläum als Vereinschef hat, ließ nicht unerwähnt, dass die Sektionen Gymnastik (seit 1974 unter Renate Behne) und Schach (seit 1976 unter Wolfgang Menz) die Wendezeit nicht überlebten. Dafür kam 2003 die Frauensportgruppe und Petra Tanneberger dazu mit knapp 20 Mitgliedern, im Jahr darauf trat erstmals die Fußball-Frauenmannschaft unter Marcel Hoffmann als Trainer in Aktion. Schwierig sei aber der Wegfall der ehemaligen Schulturnhalle (seit 1981) als Trainingsstätte gewesen, glücklicherweise habe sich in Pritzhagen Ersatz gefunden. Zum Partner Möglin, mit dem man im Bereich Alte Herren eine Spielgemeinschaft bildet (Ü35- und Ü50-Team), konnten die RSV-Kicker wiederum bei der Erneuerung ihres Sportplatzes ausweichen.

Schwonke dankte den beim Ersatzbaubau des im Ursprung von 1975 stammenden Sozialgebäudes beteiligten Firmen. Einen Scheck über 1500 Euro aus dem Ertrag des PS-Lotteriesparens überreichte Sparkassen-Vorstandsmitglied Reinhard Kampmann, während Manja Lindner, Geschäftsführerin des Kreissportbundes, Anett Hanisch die KSB-Ehrennadel in Silber überreichte. Sie ist nicht nur Schatzmeisterin des RSV, sondern hat auch 2008 die Frauensportgruppe übernommen und die Hauptarbeit mit dem Förderantrag für den Neubau gehabt. Die Ehrung in Gold gab es für Günter Groß, der als damaliger Schuldirektor Kindern nicht nur das Einmaleins beibrachte, sondern auch die Liebe zum Sport.

Ebenso wie er ist Günther Groß seit 60 Jahren aktiv, kümmert sich noch immer noch mit Hingabe um den Platz. Ein Leben für den Sport, wofür ihm Karsten Seidel vom Landessportplatz die LSB-Ehrennadel in Gold ans Revers heftete. Es seien solche Vorbilder, die auch für lebenswerte und lebendige Dörfer sorgen, sagte SPD-Landtagsabgeordnete Simona Koß. Und dass es in Reichenberg um den örtlichen Zusammenhalt gut bestellt ist, untermalten die Gratulationen, die es am Ende der Reihe noch von Feuerwehr und Förderverein Gesundheitszentrum gab.