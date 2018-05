dpa

Wengen (dpa) In Wengen im Berner Oberland können Urlauber bald auf dem Dach einer Seilbahn auf den Berg fahren. Die Kabinen der komplett erneuerten Bergbahn Wengen-Männlichen wurden mit Dachbalkonen versehen, die per Wendeltreppe erreichbar sind. So können Gäste ab 1. Juni an der frischen Luft auf über 2200 Meter gleiten, wie Schweiz Tourismus mitteilt. „Royal Ride“ nennt sich das Angebot.

Von der Bergstation führt ein Weg auf den 2345 Meter hohen Gipfel des Männlichen, den Wengener Hausberg. Dort bietet eine neue 360-Grad-Plattform einen Rundumblick auf die Bergwelt. Das Panorama umfasst das bekannte Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau.