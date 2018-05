dpa-infocom

Frankfurt/Main (dpa) Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 ist vom DFB-Sportgericht wegen einer Tätlichkeit in einem leichteren Fall für zwei Bundesligaspiele gesperrt worden, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Bentaleb war in der 12. Minute der Partie gegen Borussia Mönchengladbach am 28. April wegen einer Tätlichkeit gegen Lars Stindl des Feldes verwiesen worden. Der Gladbacher Kapitän hatte den Algerier nach einem Zweikampf am Arm gepackt, Bentaleb schlug daraufhin Stindl mit der flachen Hand gegen dessen Stirn.