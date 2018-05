Feiern mit der Feuerwehr

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Ohne den traditionellen Fackelumzug, der baustellenbedingt ausfällt, startet am Freitag um 18 Uhr das traditionelle Feuerwehr-Wochenende auf dem Gelände der Wache an der Parkstraße. Wie es seit Jahren üblich ist, wird am Gedenkstein für die verstorbenen Kameradinnen und Kameraden ein Kranz niedergelegt. Danach startet die Party: Bei Musik, Würstchen vom Grill und Getränken wird bis 22 Uhr gefeiert.

Am Tag der offenen Tür, der am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr begangen wird, steht die Jugendfeuerwehr im Mittelpunkt. Der Nachwuchs hat mehrere Übungen vorbereitet, bei denen er sich gegen die Nachbarwehren aus Velten und Marwitz bewähren will. Darüber hinaus können die Wache, der Fuhrpark und die Technik besichtigt werden. Die Polizei bietet eine Fahrradkodierung an. Dafür müssen der Personalausweis und der Eigentumsnachweis für den Drahtesel mitgebracht werden. Der Förderverein Florian bietet Grillwürstchen und Getränke an. Da Thomas Günther das Fest eröffnet, besteht auch die Gelegenheit zum Plausch mit dem neuen Bürgermeister.