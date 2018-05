Ein Stück Rathenower Militärgeschichte jetzt ausgegraben

Simone Weber

Rathenow Bei Baggerarbeiten auf dem Rathenower Grundstück des ruinösen Offizierscasinos an der Bahnhof-/Ecke Berliner Straße wurde ein verschollen geglaubter Gedenkstein für einen Zietenhusaren wieder entdeckt. Der tonnenschwere, rund zwei Meter lange Findling lag rund 70 Jahre lang unter Erde verborgen und wurde nun ganz vorsichtig freigelegt.

Der Gedenkstein erinnert an Generalfeldmarschall Friedrich Carl von Preußen. Der Feldherr war Chef mehrerer Regimenter, zuletzt 1878 bis 1885 des damaligen Brandenburgischen Husaren-Regiments (Zietensche Husaren) Nr. 3 in Rathenow. Nach seinem Tod wurde von seinen Kameraden in Erinnerung an ihn am damaligen Exerzierplatz am Wolzensee ein Gedenkstein aufgestellt. Das geschah 1886. Im Jahr 1935 wurde dieser Gedenkstein vom Wolzensee hinter das Offizierskasino in die Innenstadt verlegt.

Rathenower Geschichtsinteressierte hatten immer schon vermutet, dass der Stein noch im Boden des Grundstücks vergraben sein könnte. Jetzt gab es Gewissheit.

Auf drei Seiten des Findlings sind verschiedene Schriftzüge zu erkennen: „Zum Andenken an unseren Chef / den Generalfeldmarschall Prinzen Friedrich Carl von Preussen / geb. am 20. Maerz 1828. gest. am 15. Juni 1885 / Das Zieten Husaren Regiment“ - So lautet die Hauptinschrift des Steins. Zusätzlich ist zu lesen: „Ein echter Hohenzoller / Gefürchtet von seinen Feinden / Verehrt von seinen Husaren“ sowie der Hinweis „Errichtet am 15. Juni 1886.“ Die metallenen Buchstaben sind teilweise verloren gegangen, vor allem in der Hauptinschrift.

Friedrich Carl von Preußen wurde als einziger Sohn des Prinzen Carl von Preußen, eines jüngeren Bruders Kaiser Wilhelms I., und der Prinzessin Marie von Sachsen-Weimar-Eisenach, der älteren Schwester der Kaiserin Augusta, 1828 in Berlin geboren. Nach seiner militärischen Ausbildung nahm Friedrich Carl von Preußen im preußischen Dienst 1848 am Schleswig-Holsteinischen Krieg und 1849 an der Niederschlagung der Badischen Revolution 1849 teil. 1864, 1866 sowie 1870/1871 befehligte er Truppen im Deutsch-Dänischen, Deutsch-Österreichischen sowie Deutsch-Französischen Krieg.

Knapp 70 Jahre lang prägten die Zietenhusaren auch das gesellschaftliche Leben in der Stadt Rathenow. Im Jahr 1851 wurde das, 1730 durch den Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. in Berlin gegründete Husaren-Korps, als 3. Husaren-Regiment der preußischen Armee nach Rathenow ins Westhavelland verlegt. Bis zur Auflösung des Regiments im Frühjahr 1919 waren die Husaren in Rathenow stationiert. Einer der bekanntesten Angehörigen des Regiments war Ernst August, Herzog von Braunschweig, Ehemann der preußischen Hohenzollern-Prinzessin Viktoria Luise. Beide hatten 1913 geheiratet und bewohnten kurzzeitig die sogenannte Prinzenvilla in Rathenow, von der nichts bis auf ein hölzerner Pavillon im Garten des Grundstücks erhalten blieb. Die Villa befand sich an der Ecke von heutiger Berliner und Friedrich-Engels-Straße.

Bereits vor wenigen Wochen wurde das Grundstück hinter dem Offizierscasino im Auftrag der Baufirma Rampf beräumt. Auch der Teil des kaputten Daches direkt über dem ehemals prächtigen Saal wurde, nach Jahren der Untätigkeit des ehemaligen Besitzers, nun gegen weiteres Eindringen von Regen gesichert.