74-Jähriger auf Sex-Hotline hereingefallen

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ein Missverständnis hat für einen Neuruppiner finanzielle Folgen: Der 74-Jährige war im März in der Zeitung auf eine Anzeige gestoßen, bei der eine Hausfrau mit Leidenschaft fürs Saugen ihre Dienste anbot. Er dachte, dass die Dame ihm im Haushalt helfen würde, und rief die nebenstehende Telefonnummer an. Am anderen Ende der Leitung hörte er aber nur Gestöhne. Vor einer Woche erhielt der Senior nun zwei Rechnungen über je rund 140 Euro von einer tschechischen Firma. Er erstattete Anzeige wegen Betrugs. Die Polizisten konnten diesen aber nicht feststellen: Die Rubrik, unter der das Inserat stand, habe keinen Irrtum zugelassen.