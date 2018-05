Bauamtsleiter wird Vize-Bürgermeister

Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Daniel Hauke, Bau- und Bürgeramtsleiter im Rheinsberger Rathaus, wird stellvertretender Bürgermeister in der Prinzenstadt und damit Vertreter von Frank-Rudi Schwochow. So sieht es eine Beschlussvorlage vor, die die Stadtverordneten bei ihrer Sitzung am kommenden Montag behandeln.

Seit mehr als einem Jahr nahm Dr. Peter Böthig, Leiter des Kurt-Tucholsky-Literaturmuseums, die Aufgaben des stellvertretenden Verwaltungsleiters wahr. Auf eigenen Wunsch soll er nun wieder von dieser Funktion entbunden werden. „Das war sowieso nur als Interimslösung gedacht“, sagte Böthig auf Nachfrage am Mittwoch.

Noch unter der Führung des ehemaligen Bürgermeisters Jan-Pieter Rau (CDU) hatte Böthig diese Aufgabe übernommen, da einige Amtsleiter, darunter der damalige Kämmerer Andreas Neubert und stellvertretende Rathaus-Chef, die Verwaltung verlassen haben. „Wir tauschen jetzt einfach wieder zurück“, sagte Böthig.

Die Stadtverordneten entscheiden über die Personalie bei ihrer Sitzung, die diesmal im Gemeinderaum von Zühlen stattfinden wird. Ab 18.15 Uhr geht es nach der Einwohnerfragestunde dann auch um den Haushalt für das laufende Jahr.