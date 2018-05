Neues Konzept für den mobilen Bürgerservice

Norbert Faltin

Nauen Seit 2015 bot das Bürgerbüro der Stadt Nauen an bestimmten Tagen einen mobilen Bürgerservice für die gehbehinderten Bürger in den Ortsteilen der Funkstadt an. Das Projekt entstand einst aus dem Demografieprojekt des Landkreises Havelland, zusammen mit der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe, der Stadt Nauen und dem Kompetenzzentrum Havelland. Da dieser Service für Dienstleistungen seit ihrer Einführung aber kaum in Anspruch genommen wurde, bringt das Bürgerbüro nun ein neues Konzept auf den Weg.

Im Angebot stehen jetzt verschiedene Varianten. Neben den direkten Terminvereinbarungen mit dem Bürgerbüro, wo die sechs Ortsteile Berge, Börnicke, Tietzow, Markee, Wachow und Klein Behnitz angefahren werden, wird auch der Behindertenverband seine monatlichen geplanten Touren bei Bedarf ausweiten und direkt das Bürgerbüro anfahren. „Hier kümmern sich dann die Mitarbeiter des Bürgerbüros schnellstmöglich um das Anliegen, damit die Wartezeit so gering wie nötig ausfällt“, erläuterte Martina Bork vom Bürgerbüro während der Präsentation des neuen Konzepts. „Weiterhin wird den Pflegeeinrichtungen in Nauen angeboten, dass unser Team zu bestimmten Terminen vor Ort ist, um die Bürger anzumelden“, sagte sie.

„Im vergangenen Jahr hatten unsere Mitarbeiter kein einziges Anliegen zu bearbeiten. Insgesamt fuhren sie aber 44 Mal in die Ortsteile – es kam jedoch niemand“, berichtete die Leiterin des Bürgerbüros. Insgesamt sei für 2017 ein Verlust von rund 27.000 Euro entstanden. „Der Service richtet sich jedoch ausschließlich an die nicht mobile Bevölkerung“, unterstrich sie. „Wir fahren aber auch zum mobilitätseingeschränkten Bürger nach Hause, wenn er einen entsprechenden DSL-Anschluss bieten kann, denn unsere Serviceleistungen sind auch im Rathaus nur mit Internet möglich“, sagte sie. Das bietet der mobile Bürgerservice: Allgemeine Beratung, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Kinder- /Personalausweis/Reisepass, Melderechtliche Bescheinigungen und sonstige Bürgerkontakte

Terminvereinbarungen mit dem Bürgerbüro sind unter 03321/40 82 85 möglich.