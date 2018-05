Als ein ganzes Dorf evakuiert wurde

Helmut Augustiniak

Ketzin/Havel Im Rahmen seiner diesjährigen Vortragsreihe lud der Heimatverein Ketzin/Havel kürzlich zum Thema „Der ehemalige Untergrundgasspeicher (UGS) in Ketzin/Havel“ ein. Es referierten Georg Franke, ehemaliger Direktor des Betriebs, und Hans Schmidt, ehemaliger Vorsitzender der LPG „Otto Grotewohl“ im Dorf Knoblauch, das aufgrund von Problemen beim Betrieb des UGS liquidiert werden musste.

Über den Betrieb, die Havarien und die Evakuierung der Bevölkerung von Knoblauch gab und gibt es noch viele Gerüchte. Die beiden Referenten waren die leitenden Persönlichkeiten im UGS und im Dorf und sind damit kompetente Zeitzeugen, die die Vorgänge realistisch darstellen.

Franke war den größten Teil seines Lebens in der Gasindustrie tätig. Einen langen Zeitraum davon in Ketzin. Ab 1956 wurden in der DDR geologische Strukturen gesucht, in denen das vom Kombinat Lauchhammer erzeugte Gas in großen Mengen gespeichert werden konnte. Schwarze Pumpe wurde als Kokshersteller errichtet, um die aufzubauende Schwerindustrie zu versorgen. Hier arbeiteten 12.000 Beschäftigte. 1958 gab es einen Beschluss der Staatlichen Plankommission der DDR zum Bau von Untergrundgasspeichern. 1959 wurde Ketzin/Havel als geeigneter Standort ausgewählt.

Diese Standortbestimmung hatte große Folgen für die Stadt und die Region. Wohn- und Versorgungsmöglichkeiten für Neu-Ketziner mussten geschaffen werden. In Verhandlungen zwischen den zuständigen Stellen aus der Wirtschaft und dem Rat der Stadt unter Vorsitz des damaligen Bürgermeisters Stobernack wurden die Voraussetzungen für diese Investitionen beschlossen.

1964 erfolgte die erste Einspeisung von Gas aus Schwarze Pumpe in den Ketziner-UGS. So großartig die Produktionserfolge des ersten UGS in der DDR auch gefeiert wurden, so wenig lief das Geschehen ohne Probleme ab. Der Ketziner Arzt Dr. Kluge stellte am 27. November 1965 bei einer Familie Erkrankungen durch Kohlenmonoxid ( CO) fest. Elf Familien mit 44 Personen wurden evakuiert. Im Jahre 1966 erfolgten zwei Eruptionen am UGS. Für das Dorf Knoblauch war die Lage kompliziert, denn das Dorf befand sich über dem Gasspeicher. Am 13. Dezember 1966 wurde eine Konzeption zur Evakuierung der Bevölkerung beschlossen. Als letzter Bewohner des Dorfes verließ der LPG-Vorsitzende Hans Schmidt am 10. März 1967 den Ort.

Anfang der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts war Hans Schmidt als junger Agronom nach Knoblauch gekommen. Bald wurde er LPG-Vorsitzender. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Genossenschaft zu einem der besten Betriebe im Bezirk Potsdam. Das Dorf hatte ca. 500 Einwohner, davon waren 130 Genossenschaftsmitglieder. Der Ort hatte eine funktionierende Infrastruktur. Ansässig waren ein Konsum, ein Bäcker, ein Kindergarten, eine Grundschule bis zur 4. Klasse, eine zentrale Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie modernisierte Wohnungen. Mit der Errichtung des UGS gab es eine Gefahr für die Existenz der Menschen und der Tiere. Mit der Evakuierung der Einwohner traten Probleme auf. Wie kann die Existenz der Menschen geschützt und wie die Produktion der LPG weitergeführt bzw. verändert werden?

Die Umsiedlung der Einwohner Knoblauchs erfolgte größtenteils nach Ketzin. Die Produktion der LPG wurde von Schweinezucht und –mast auf die eines Geflügelzuchtbetriebes für Masthybriden umgestellt. Infolge der Wende wurde die LPG aufgelöst und an das Unternehmen „Wiesenhof“ verkauft. Der UGS wurde Eigentum eines in- und ausländischen Energiekonsortiums. Der Rückbau nicht benötigter Anlagen wurde 2006 abgeschlossen.