Junge Sozia verletzt

Jürgen Liebezeit

Schildow (MOZ) Unaufmerksamkeit hat vier Tage nach dem tragischen Fahrradunfall, an dessen Folgen eine 60-jährige Schildowerin am Montag starb, an der Ecke B 96 a/L 21 schon wieder zu einem Unfall geführt. Nach Angaben der Polizei wollte am Dienstagnachmittag ein 49-jähriger Opel-Fahrer von der Schönfließer Straße (B 96 a) nach links in die Mühlenbecker Straße einbiegen. Mutmaßlich, weil der Fahrer einen bereits auf der Mühlenbecker-Straße fahrenden 51-jährigen Krad-Fahrer übersah, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Sowohl der Krad-Fahrer als auch die 13-jährige Sozia verletzten sich bei der Kollision und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt zirka 2 000 Euro beziffert.

Das Straßenverkehrsamt Oberhavel will sich demnächst die Kreuzung, die nicht als Unfallhäufungsschwerpunkt eingestuft ist, vor Ort ansehen. Ein Termin ist noch nicht bekannt.