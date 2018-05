Kinder- und Bürgerfest mit vollem Programm

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Nun ist es bald soweit, seit vielen Monaten planen die Mitglieder der AG „Kinder- und Bürgerfest“ wieder das Kinderfest auf dem Platz der Jugend in Gransee. Vielen ist noch die Familienparty vom vorigen Jahr in Erinnerung.

Dieses Jahr steht das Fest am 26. Mai unter dem Motto: „Pippi Langstrumpf und ihre Piraten!“. Viele Attraktionen, Spiel- und Mitmachangebote soll die Kleinen und Großen begeistern. Nicht nur ein Piratenschiff und ein Kletterturm passend zum Motto laden zum Fest ein, sondern es können beispielsweise Augenklappen, Fische und Piraten-Boote gebastelt werden. Mutspiele und auch Schubkarrenläufe mit Kisten/Vorräten und Säcken sind ebenfalls geplant. Darüber hinaus kann man auch ein besonderes zum Motto passendes Erinnerungsfoto mit Kapitän Jack von diesem Tag mit nach Hause nehmen, heißt es in einer Ankündigung.

Dank des Engagements vieler sei es gelungen, dass neben 43 Ständen beziehungsweise Attraktionen wieder von 11 bis 17 Uhr ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geboten werden kann.

Das Kinder- und Bürgerfest auf dem Granseer Platz der Jugend verspricht insgesamt tolle Tage. Los geht es am Freitag, 25. Mai, um 14 Uhr mit der Eröffnung der Vergnügungsparkes. Ab 20.30 Uhr lassen „Spirit of Smokie“ die größten Hits der britschen Pop-Rocker noch einmal hochleben. Ein Barockfeuerwerk soll auch etwas fürs Auge bieten.

Am Sonnabend, 26. Mai, markiert ein Oldtimer-Umzug durch die Stadt den Auftakt der Festivitäten des Tages. Auf dem Festplatz werden die Schmuckstücke anschließend ausgestellt. Nachdem der Nachwuchs tagsüber seinen Spaß hatte, heizt abends die Coverband „Queen II“ dem Publikum ein – mit einer Tributeshow an die Rockgrößen Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon.

Am Sonntag, 27. Mai, findet zwischen 11 und 17 Uhr parallel zum Angebot des Vergnügungsparks ein Trödelmarkt statt. Zwischen 14 und 16 Uhr klingt das diesjährige Kinder- und Bürgerfest dann mit Blasmusik und anderer Unterhaltung aus.