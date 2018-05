Emotionale Tour durch Ruanda

Eva Eismann

Fehrbellin Gorillas im Nebel, grüne Teeplantagen und eine lebendige Gedenkkultur – von ihrer Reise durch Ruanda hat Margrit Nagel Eindrückliches zu berichten.

Fallschirmspringer rund um Fehrbellin kennen Margrit Nagel als Maggy. Als sie in den 1990ern „aus der Hamburger Ecke“ herkam, habe sie auf dem hiesigen Flugplatz „Aufbauarbeit“ für die Fallschirmsportschule geleistet, stellt sich deren Mitinhaberin vor. Mag der Begriff in diesem Zusammenhang auch scherzhaft gemeint sein – ihre Ruanda-Reise Ende Februar hat Nagel bei einer Hilfsorganisation gebucht. Auch zwei Monate nach ihrer Rückkehr ist die Fehrbellinerin immer noch sichtlich beeindruckt von ihren dort gesammelten Erlebnissen.

Den Entschluss zur Ruanda-Reise habe sie „sehr spontan“ gefasst, beschreibt Nagel. „Ende November gab es in der Pfarrkirche einen Vortrag von Reiner Meutsch. Angekündigt war er unter dem Motto ,Mit dem Privatflugzeug um die Welt’. Mein Mann fliegt selbst und war deshalb interessiert. Es war ein Bilderabend mit Videos und kleinen Show-Acts. Darin ging es um Reiners erste Reise 2010, bei der er die ersten Schulen eröffnet hat.“ Bei der Weltumrundung per Kleinflugzeug besuchte der ehemalige Geschäftsführer von Berge & Meer Hilfsprojekte in Ghana, Ruanda, Indien, Indonesien sowie Brasilien und unterstützte sie. Seitdem sammelt seine „Reiner Meutsch Stiftung Fly & Help“ Spenden und lässt damit neue Schulgebäude in Entwicklungsländern errichten. Zur Eröffnung und Übergabe an die örtlichen Verantwortlichen bringt er „Delegationen“ mit.

Diese Möglichkeit hatte Meutsch bei seinem Vortrag in Neuruppin erwähnt. „In der Pause bin ich sofort zum Stand gegangen und habe gefragt, was das kostet“, erinnert sich Maggy Nagel. Die örtlichen Reiseveranstalter riefen wenige Tage später zurück. Sie hatten nicht nur den Preis recherchiert, sondern auch die nächste Reise: 15. bis 25. Februar nach Ruanda – und ein halbes weibliches Doppelzimmer war noch frei.

„Sie haben mir das Programm zugeschickt, und es hörte sich alles interessant an. Und ich hab mir gedacht: ,Na ja, komm, mach das jetzt‘“, erzählt Maggy Nagel. Eine nächste Delegationsreise nach Ruanda startet zwar im Februar 2019. „Aber wenn man so etwas auf nächstes Jahr verschiebt, macht man es sowieso nicht. Ich habe meine Teilnahme dann nur davon abhängig gemacht, dass beim Gorilla-Trekking noch ein Platz frei ist“, erzählt der Dian-Fossey-Fan. „Es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.“

Erholungsurlaub allerdings sieht anders aus. „Es war schon anstrengend“, erzählt Nagel über die Reise. „Wir haben jede Nacht woanders geschlafen und aus dem Koffer gelebt. Wir mussten immer um 7 Uhr aufstehen, weil es um 9 Uhr los ging. Außer bei dem Ausflug zu den Gorillas – da sind wir sogar um 5 Uhr aufgestanden.“

Dafür erlebte die Gruppe eine wunderschöne Landschaft voll grüner Hügel, Teeplantagen und Avocado-Bäume. Dort sahen die Reisenden täglich immer die gleichen drei bis vier Personen. „Wir haben uns wie Prinzessinnen gefühlt, so viel mussten wir winken. Es war bekannt: Das sind Leute, die helfen wollen“, glaubt Maggy Nagel.

Im Naturpark beobachteten die Deutschen wilde Tiere von Zebra und Nilpferd über Krokodile bis zum Pavian – „tatsächlich Afrika“, schwärmt die Fehrbellinerin, deren Reisen sie zuvor nur bis in den Norden des Kontinents nach Ägypten geführt hatten.

Aber auch um die weniger schönen Seiten ihres Gastlandes drückten sich die Besucher nicht und besichtigten mehrere Gedenkstätten, die an den Völkermord von 1994 erinnern. Das erste Wort, das Maggy Nagel dazu über die Lippen bringt, ist ein ersticktes „schwierig“. Als wolle sie das Wasser in ihren Augen ausgleichen, nimmt sie dann erst einmal einen Schluck aus ihrem Glas. Die Delegation besuchte eine Kirche, die Schauplatz eines solchen Massakers geworden war. „Da waren die Schädel der Toten ausgestellt, an den Wänden hingen ihre Klamotten noch mit Blutflecken.“ Maggy Nagel setzte sich dem vollen Horror aus und ging auch mit in die benachbarte Schule. „Wir waren gewarnt worden, dass da ein Fleck an der Wand ist, wo Kinder und Babys mit dem Kopf dagegen geschlagen wurden.“

In einer zweiten Gedenkstätte begutachtete sie alle 800 Kalkleichen, und erfuhren, was deren Körperhaltungen und Knochenbrüche über deren Tod aussagen. „Und das alles angestoßen von irgendwelchen A…-Europäern“, ringt sie sich gerade noch die Auslassungspunkte ab.

Jetzt versuchen laut Nagel alle Bevölkerungsgruppen, das Land wieder aufzubauen und friedlich nebeneinander zu leben. Die Deutsche nennt das Beispiel einer Frau aus dem örtlichen Fly&Help-Koordinationsbüro. „Sie hat beide Kinder verloren. Der Vierjährige wurde ihr von der Hand gerissen, und dem Baby haben sie auf dem Arm den Kopf abgeschlagen.“ Trotzdem blieb sie dort und arbeitet nun für ein besseres Ruanda.

Auch die Schuleröffnungen waren für Maggy Nagel mit „Heulattacken“ verbunden, wenn auch der fröhlicheren Sorte. „Die Kinder lachten und freuten sich, und wir standen da mit Pipi in den Augen.“

„Entzückt und verzaubert“ seien die Kinder vor allem von den blonden Haaren zweier Mitreisender gewesen – ohne allerdings zunächst Körperkontakt aufzunehmen. „Dann habe ich angefangen, die ersten abzuklatschen. Da ging’s richtig ab.“

Fröhliche Menschen traf die Reisegruppe auch in einem der letzten Pygmäendörfer. Deren Bewohner hatten bei einer der vergangenen Touren von Reiner Meutsch neue Hütten gesponsert bekommen, die die Delegation jetzt besichtigen durfte: „Zwei Räume und sonst nix“, erklärt Maggy Nagel. Entsprechend arm seien diese Dörfler, die für ihren Lebensunterhalt selbst gemachte Tongefäße auf dem nächsten Markt verkaufen: „Sie wissen morgens noch nicht, ob und was sie essen.“

In diesem kleinen Ort sei auch der zweite Koffer gelandet, den sie als Gepäck mitnehmen durfte, auf der Reise aber nicht brauchte. Verbandskästen, getragene Kinderkleidung und Gebrauchtes aus dem eigenen Schrank hatte Nagel darin als kleine Geschenke mitgebracht. Hier besuchte die Gruppe auch das Gesundheitszentrum von Uta Düll. Die Benediktinernonne und Ärztin kümmert sich laut Maggy Nagel etwa 17 Stunden täglich um alle Kranken der Region.

Und dann waren da noch die Gorillas. Sieben Stunden Marsch durchs Unterholz auf 2.000 Metern Höhe waren nötig, um sie zu sehen. Doch das war es Maggy Nagel allemal wert, um die seltenen Tiere aus nächster Nähe beobachten zu können. „Berggorillas gibt es nicht einmal in Zoos, sie leben nur auf diesem kleinen Stück Erde.“ Das Geld der Touristen nutzen die Veranstalter auch, um die Tiere vor Wilderern zu schützen. Eins der Weibchen habe sie sogar am Bein gestreift, als es mitten durch die Besuchergruppe ging, erinnert sich Nagel noch genau. „Die Fotos sind nicht gezoomt.“ Als sie nach der Rückkehr nur noch auf den Rücken fiel, habe sie gedacht: „Jetzt kann ich auch sterben.“

Insgesamt zehrt die Fehrbellinerin Maggy Nagel noch immer von ihrer großen Reise. Wochenlang habe sie im Anschluss von den Gorillas geträumt. „Ich war total geerdet, als ich wiederkam.“ Nur die riesige Auswahl im hiesigen Supermarkt überforderte sie wenige Tage später noch etwas: „Hier ist alles so bunt und schrill.“ Ruanda empfiehlt sie „jedem, der einmal Urlaub der besonderen Art machen will. Man guckt dabei über den eigenen Tellerrand.“