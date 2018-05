Der BER stockt auf

Andreas Wendt

Schönefeld (MOZ) Am Freitag will BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup dem Aufsichtsrat konkrete Pläne für den Bau eines weiteren Terminals am neuen Flughafen in Schönefeld (Dahme-Spreewald) vorlegen – und hofft, damit die Debatte um Kapazitätsengpässe bei der geplanten Eröffnung im Jahr 2020 zu beenden.

Terminal T2 wird keine Schönheit. „Es ist ein zweckmäßiges Gebäude, ein gehobener Industriebau, ein Prozessor“, sagt Engelbert Lütke Daldrup, Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB), am Montag in Berlin. Prozessor heißt: Hier sollen Passagiere abgefertigt werden – Check in, Sicherheitskontrolle, Gepäck und Duty Free. Sechs Millionen Passagiere will der BER-Chef hier ab Ende 2020 zusätzlich abfertigen und so die Kapazität zur geplanten BER-Eröffnung auf 28 Millionen Passagiere steigern. Zusammen mit dem Flughafen Schönefeld Alt, der bis Ende 2025 betrieben werden soll, könnten nach FBB-Berechnungen so gut 40 Millionen Passagiere pro Jahr am Standort Schönefeld abgefertigt werden.

Die Pläne für den etwa 100 Millionen Euro teuren, zweigeschossigen Neubau will Lütke Daldrup am Freitag vom Aufsichtsrat durchwinken lassen. Wobei die Entscheidung zum Bau eines weiteren Terminals bereits im Sommer vergangenen Jahres gefallen ist. Damals hieß der Arbeitstitel des neuen Abfertigungsgebäude noch Terminal T1E. Inzwischen betrachtet die Flughafengesellschaft die geplante Investition direkt vor dem bereits fertig gestellten Pier Nord nicht als Anhängsel des Hauptterminals T1, sondern gibt ihr mit T2 eine eigene Bezeichnung – die auch Fluggäste weniger verwirrt. „Das ist kundenfreundlicher, die Terminals einfach durchzunumerieren“, findet der Flughafen-Chef. Aus Schönefeld Alt beispielsweise wird T5.

T2 wird voraussichtlich ab Sommer dieses Jahres seitlich des Hauptterminals an jene Stelle gebaut, wo ursprünglich ein Busbahnhof und Parkplätze entstehen sollten. Beide Projekte sind nicht zugunsten der Passagierabfertigung gestrichen, sondern werden an einem anderen Ort auf dem BER-Gelände umgesetzt. „Inklusive der Airport City werden wir am BER 30 000 Stellplätze haben, weitere gibt es in unmittelbarer Umgebung“, sagt Lütke Daldrup.

Beim Terminal-Neubau will der BER-Chef keine Risiken eingehen: Das 240 Meter lange Gebäude wird schlüsselfertig von einem Generalauftragnehmer gebaut. Nach der für Sommer erwarteten Entscheidung zur Vergabe rechnet Lütke Daldrup mit bis zu 24 Monaten Bauzeit, sodass mit dem BER Ende 2020 auch das neue Terminal T2 in Betrieb gehen könnte. Deshalb gibt es keine komplizierten Rauchmeldesysteme und einfach gestrickte Sprinkler-Anlagen. „Insbesondere die immer stärker werdenden Low-Cost-Airlines bekommen mit dem zusätzlichen Terminal optimale Voraussetzungen, mehr Passagiere von und nach Berlin zu fliegen“, sagt der BER-Chef. Gerade bei den Billigfliegern muss alles schnell gehen. Lütke Daldrup zufolge würden 80 Prozent der Low-Cost-Kunden ohne Gepäck reisen, und die Flugzeuge der Billig-Airlines hätten eine durchschnittliche Verweildauer von 25 Minuten am Flughafen – Landen, Aussteigen, Auftanken, Einsteigen, Starten.