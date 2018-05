Siemens-Oberschüler qualifizieren sich für Europameisterschaft

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Den Spitzenplatz auf dem Treppchen haben die „evolution Bots“ der Granseer Siemensschule bei den Robocup German Open am Wochenende in Magdeburg zwar knapp verfehlt – doch auch der zweite Platz ist für sie wie ein Sieg, bedeutet er doch die Qualifikation an der Europameisterschaft, die schon Ende Mai in Italien stattfindet.

Und das stellt eine echte Premiere dar, wie Informatiklehrer Jens-Richter Mendau sagt. „Bis jetzt war es immer so, dass sich der erste der German Open für die Weltmeisterschaft qualifiziert“, so der Lehrer. Mit der nun erstmals anstehenden Europameisterschaft solle augenscheinlich noch mehr Öffentlichkeit für das Thema Robotik in Schulen hergestellt werden.

Elena Fehlberg, Timo Schnelle und Jan-Niclas Rump kann es nur recht sein. Im Vergleich zum Regionalausscheid in Berlin Anfang März, wo sie ihren Roboter „Dobby“ auf der Bühne mit den Staubwedel-Armen Arbeiten erledigen ließen wie Aufräumen, Staubsaugen oder eine Cola-Dose bringen, hatten sie ihn noch einmal verbessert – etwa eine Spracherkennung nachgerüstet und die Software etwas stabiler gestaltet. Damals in Berlin fiel das System zwischendurch aus. „Diese Probleme haben sie ausgemerzt“, so Richter-Mendau. „Der Wettbewerb auf europäischer Ebene wird aber noch einmal eine ganz andere Hausnummer“, sagt der Lehrer, der nicht weniger aufgeregt ist, als seine Schüler. Denn die Präsentation auf der Bühne sowie die Interviews, in denen die jungen Leute die Technik ohne ihren Betreuer erläutern müssen, sind alle auf Englisch zu meistern. Das haben die Drei nun als Hausarbeit aufbekommen. Weniger als vier Wochen bleiben für die Vorbereitung. Zwischen 29. Mai und 1. Juni findet der Wettkampf in Montesilvano in den Abruzzen statt. Auch bei „Dobby“ ist noch einmal Hand anzulegen. Nicht zuletzt ist er fit zu machen für die lange Reise. Sollte der Flieger genommen werden, sind noch einmal spezielle Sicherungsmaßnahmen nötig.

Bis es soweit ist, steht aber auch noch Klinkenputzen, sprich Sponsoren akquirieren auf dem Programm. „Bei so einem Wettkampf geht es nur um Ruhm und Ehren, es gibt Urkunden und Pokale, aber keine Geldpreise“, so Richter-Mendau. Doch für Busfahrt oder Flug nach Italien sowie die Unterkunft für das Team und seinen „Dobby“ werden wohl insgesamt einige tausend Euro fällig. Daher sind Spenden sehr willkommen. Der Förderverein der Schule könne auch Spendenquittungen ausstellen. Interessenten nehmen am besten Kontakt direkt mit der Siemensschule auf.

Elena Fehlberg und Timo Schnelle sind seit fünf Jahren in der Begabtenförderung der Siemensschule, auch wenn sie mittlerweile aufs Oberstufenzentrum gehen. Jan-Niclas Rump, den Richter-Mendau als seinen „Senior“ bezeichnet, ist seit Anfang an dabei. Er hat mittlerweile ein Studium aufgenommen und wird sich im kommenden Jahr spezialisieren auf – na klar – Robotik. „Wenn man so lange dabei ist, ist natürlich das Ziel, sich irgendwann mal international beweisen zu können. Das haben sie jetzt erreicht“, so Richter-Mendau. Die Aufregung sei besonders groß, da das Team im Gegensatz zu den Regionalwettbewerben und Deutschen Meisterschaften, an denen es mehrmals teilnahm, noch nicht weiß, was es erwartet.