160 Vorschläge für Bürgeretat

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) 118 Hohen Neuendorfer haben dieses Jahr insgesamt 160 Vorschläge für den diesjährigen Bürgerhaushalt eingereicht. Das teilte Stadtsprecherin Susanne Kübler am Mitwoch mit. Bis zum 7. März konnten die Einwohner Ideen einreichen, für welche Projekte das „Bürgerbudget“ von 100 000 Euro ausgegeben werden soll. Die Stadtverwaltung hat diese Vorschläge gesammelt, Mehrfachnennungen zusammengefasst, auf ihre Realisierbarkeit durch die Stadt geprüft und eine erste Kostenschätzung vorgenommen. Einige Vorschläge sind aufgrund der Kriterien (Budget, Folgekosten, Zuständigkeit) nicht zu verwirklichen. „Der Transparenz halber werden diese bei der Abstimmungsveranstaltung am 16. Mai trotzdem vorgestellt“, informierte Susanne Kübler.

Die mit Abstand meisten Vorschläge reichten die Ideengeber in der Kategorie „Straßen und Verkehr“ ein (44 Vorschläge). 32 Vorschläge gab es im Bereich Umwelt, Grünflächen und Spielplätze und 30 in der Kategorie „Sicherheit/Ordnung/Sauberkeit“, gefolgt von Ideen zu Stadtteilprojekten (16), Sport (14), Kinder undJugend (12) sowie Senioren, Kultur und Sonstiges (jeweils 4). Keinen Vorschlag gab es nach Angaben der Stadtverwaltung in der Kategorie „Kostensenkung“.

Mehrfach wünschen sich die Teilnehmer Mülleimer und Hundekotbehälter, eine Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet oder Badestellen am Hubertussee und am Börnersee. Aber auch über Parkplätze, Outdoor-Spielgeräte, Geh- und Radwege, eine kostenlose Windeltonne oder über einen Spielplatz östlich der Bahnschiene in Borgsdorf und vieles mehr können die Hohen Neuendorfer nun beim Tag der finalen Abstimmung durch die Einwohner entscheiden. Das letzte, im Prinzip formale Wort hat aber die Stadtverordnetenversammlung.

Die Abstimmungsveranstaltung zum Hohen Neuendorfer Bürgerhaushalt findet am Mittwoch, 16. Mai, von 18 bis 20 Uhr in der Stadthalle statt.