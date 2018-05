Berlin (MOZ) Auch wenn es häufig behauptet wird, es gibt keine 550 Straßen und Plätze, die in Ostdeutschland den Namen Karl Marx tragen. Es sind weniger. Aber einige Hundert sind es schon. Daran wird sich sicher nichts ändern. Marx ist auch sonst ausgesprochen präsent. Das hängt mit dem Marx-Jubiläumsjahr zusammen, aber nicht nur damit. Es sind die Krisen unserer Zeit, die Marx erneut populär gemacht haben. Schon seit Jahren wird betont, wie aktuell der bärtige Vordenker wieder ist. Das wird nicht immer gut begründet, aber gern geglaubt. Ganz besonders im Osten Deutschlands.

Das warme Gefühl vor allem älterer Ostdeutscher für Marx hat wenig oder nichts mit DDR-Nostalgie zu tun. Es geht um die ungestillte Sehnsucht nach einer besseren Welt, um ein nicht eingelöstes Versprechen. Der Sozialismus, der real existierende, gilt vielen als untauglicher Versuch, der von vornherein zum Scheitern verurteilt war: Weil die Revolution im falschen Land, in Russland, ausgerufen wurde, weil Dogmatiker die Idee missbraucht haben oder die Zeit nicht reif war.

Marx wird heute gegen die Marxisten in Schutz genommen. Ja, Letztere hätten ihr falsches Menschenbild immer wieder dadurch verwirklichen wollen, dass sie die vermeintlich Unwilligen zu Feinden erklärten und an die Wand stellten. Absurd, Marx dafür verantwortlich zu machen. Was stimmt: Marx hat die Beschreibung der Verhältnisse nach der von ihm vorausgesagten Niederlage des Kapitals äußerst vage gehalten.

Bleibt das Problem der Revolution. Revolutionen sind für die Zeitgenossen in der Regel Katastrophen. Die wiederum hielt Marx für die Lokomotiven der Geschichte. Das ist kein gewaltfreier Gedanke. Aber um Revolution geht es ehemaligen DDR-Bürgern in der Regel gar nicht. Vor allem diejenigen, die zwei politische Systeme erlebt haben, plagen sich damit, dass der Untergang des sozialistischen Systems keineswegs die Probleme der Welt gelöst hat.

Befeuert von Politikern und Wirtschaftskapitänen, die die Marx´sche Kapitalismusanalyse preisen, verbreitet sich das Gefühl, der Menschheit wäre doch noch zu helfen. Wenn man Marx richtig interpretieren und ihn vom Kopf auf die Füße stellen würde. Mit der Hand auf der Marx-Büste lässt es sich eben gut träumen. Auch wenn es ein alter Traum ist.