Endlich handeln

Berlin (MOZ) Neu sind die Forderungen nach einer Zuckersteuer, Werbeverboten für süße und salzige Kinder-Produkte und nach einer Lebensmittelampel nicht. Mediziner, Krankenkassen, Verbraucherschützer werben dafür seit Jahren. Denn Übergewicht und Diabetes greifen um sich. Geändert hat sich bisher nichts. Weil die deutsche Politik gekniffen hat, sich nicht mit Lebensmittelriesen anlegen wollte. Anders etwa als in Großbritannien. Wo eine Zuckersteuer seit April gilt. Sie hat bei Cola & Co zu einem deutlich gesunkenen Zuckergehalt geführt. Und in noch einem Punkt ist die Insel Vorbild: Die Lebensmittelampel, die auf den ersten Blick signalisiert, ob ein Produkt besonders viel Fett, Zucker, Salz enthält, ist dort selbstverständlich.

Dass die Debatte noch einmal entfacht wurde, hat einen Grund: Der Zeitpunkt scheint günstig. Die neue Ernährungsministerin Julia Klöckner will bis zum Jahresende eine Reduktionsstrategie für Zucker, Fett und Salz erarbeiten – mit verbindlichen Zielmarken und Zeitplan. Bisher gibt es keine Anzeichen, dass darin Steuer oder Ampel verankert werden sollen. Aber noch ist Zeit, dies zu ändern. Denn dass etwa jeder Deutsche doppelt so viel Zucker isst, wie für die Gesundheit gut ist, darf man nicht mehr länger hinnehmen.