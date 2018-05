Führungen durch die Vollkern-Backstube

Siegmar Trenkler

Rohrlack (MOZ) Vom 3. bis 9. Mai öffnen Backstuben im Land wieder ihre Türen und lassen Interessierte einen Blick auf die Herstellung der Backwaren werfen. Auch die Bäckerei Vollkern in Rohrlack beteiligt sich an dieser Aktion. Dort gibt es zwei Termine, bei denen hinter die Kulissen geschaut werden kann.

Inhaber Volker Apitz bietet am Freitag, 4. Mai, um 19 Uhr bei der ersten Führung allen Fans der Bäckerei die Gelegenheit, sich in der Backstube umzusehen und anschließend auch die verschiedenen Brotsorten zu verkosten. „Viele Kunden lieben gutes und gesundes Brot“, unterstreicht der Bäckermeister. „Wir zeigen den Besuchern gern, wie bei uns noch traditionell in Handarbeit aus Bio-Zutaten gebacken wird.“ Damit auch immer klar ist, was im Brot landet, wird bei Vollkern auf Korn aus regionalem Bio-Anbau gesetzt. Sobald dieses gemahlen ist, entstehen in der Bäckerei pro Schicht rund 700 Brote und bis zu 1 500 Brötchen. In separaten Räumen werden nach zertifiziertem Standard die glutenfreien Produkte hergestellt.

Die zweite Führung in der Woche geht am Dienstag, 8. Mai, um 9 Uhr los. Dabei können sich die Besucher die hauseigene Sprossenzucht und die Herstellung des Ur-Essener-Brotes – das meistverkaufte Brot der Bäckerei – ansehen. Jede der beiden Führungen dauert rund zwei Stunden. Einfach dort aufzutauchen, ist aber nicht möglich. Stattdessen sollten sich Interessierte im Vorfeld telefonisch anmelden unter 033928 71133. Die Backwaren der im Jahr 2000 gegründeten Bäckerei, die inzwischen 25 Mitarbeiter beschäftigt, sind mittlerweile in mehr als 100 Bioläden erhältlich.