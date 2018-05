Verein der Kunstfreunde bewirbt sich um IHK-Preis

Bolko Bouché

Zehdenick Statt mit Pinseln und Stiften hantieren die Kunstfreunde Zehdenick und ihre Gäste dieses Mal mit Messern und Zangen. Sie wollen ab Juni gemeinsam mit dem Künstler Siegfried Haase in seinem Kunstwald bei Groß Dölln geflochtene Weiden-Figuren installieren und der Natur überlassen.

Insgesamt sechs Workshops, etliche Ausstellungs- und Atelier-Besuche sowie fünf Ausstellungen in der eigenen Galerie hat der Verein Kunstfreunde Zehdenick für 2018 geplant. Hinzu kommen Ausstellungen an anderen Orten, wie aktuell in der Sparkassenfiliale nebenan, wo Nacht-Fotografien des Zehdenickers Jan Wittke zu sehen sind. Die 25 Vereinsmitglieder haben sich mit diesem Programm um einen Preis im Wettbewerb „Region Zukunft“ beworben. Die IHK Potsdam sucht dafür Projekte und Aktionen, die der Verödung im ländlichen Raum entgegenwirken. Im Juni fällt die Entscheidung, Ein Zuschuss winkt den Gewinnern.

„Wir motivieren Menschen dazu, selbst kreativ zu sein. Und das nicht nur für sich, sondern auch öffentlich“, sagt die Vereinsvorsitzende. Oft haben die Bilder eine Beziehung zur Stadt und zur Landschaft. Und zu den Öffnungszeiten der Galerie kommen Zehdenicker wie Gäste, die neugierig sind, was in der Remise auf dem Hof der Wohnungsgesellschaft so passiert. Der Verein aktiviert künstlerische Talente und bringt die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Zehdenick sei inzwischen auch beliebt bei Berlinern, die den Trubel der Großstadt hinter sich lassen wollen, berichtet Petra Schier. Sie können bei den Kunstfreunden neue Kontakte knüpfen.

Petra Schier ist seit der Gründung des Vereins 2001 Vorsitzende und beeinflusst mit ihrem Engagement sein Profil. Dazu gehören regelmäßig Workshops mit regionalen Künstlern. Einer von ihnen ist der in Vehlefanz ansässige Uwe Müller-Fabian. Er lud 2017 zu den Workshops „Winterlandschaften“ und „Figur und Raum“ ein und die entstandenen Werke wurden in einer Gemeinschaftsausstellung in der Galerie in der Marktstraße 15 präsentiert. Ermöglicht wurden die Kurse mit jeweils sechs Veranstaltungen durch eine Spende der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS), mit der der Verein den Kursleiter bezahlen konnte. „Es ist gut angelegtes Geld. Die Kunstfreunde bereichern mit ihren Ausstellungen das Angebot in der Stadt. Und unsere Spende kommt am Ende bei Bildenden Künstlern in der Region an – als eine indirekte Kulturförderung“, sagt Olaf Neupert, Marktdirektor der MBS in Oberhavel.

Petra Schier ist am Tag der Offenen Ateliers – in diesem Jahr am 5. und 6. Mai – regelmäßig auf Tour durch die Region. Die ehemalige Kunstlehrerin schaut sich dann an, was es in der Oberhaveler Kunstszene Neues gibt. „Wir wollen in unseren Workshops unterschiedliche Sichtweisen und Techniken vorstellen. Dafür suchen wir uns immer mal einen neuen Guru“, scherzt sie. Manchmal kommt er – so wie Burkhard Morawietz – auch aus den eigenen Reihen.