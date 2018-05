„Bewährungsstrafe großer Irrtum“

Nadja Voigt

Altreetz (MOZ) Nur ein Einreiseverbot werde ihn von weiteren Straftaten abhalten. Das sagte der Angeklagte am Mittwoch vor dem Amtsgericht Bad Freienwalde, auf die Frage des Richters, was eigentlich geschehen müsse, um ihn von weiteren Straftaten abzuhalten.

Im Sitzungssaal 104 musste sich der 39-Jährige wegen versuchter gewerbsmäßiger Hehlerei in Tateinheit mit Urkundenfälschung und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Dafür kassierte der Pole nun ein Jahr und zehn Monate Haft.

Diese hohe Strafe habe er aus präventiven Gründen verhängt, sagte der Richter in der Urteilsbegründung. „Sie müssen merken, das solche Taten Konsequenzen haben.“ Denn: Zum Tatzeitpunkt im November vergangenen Jahres, als der Angeklagte einen neuwertigen Mercedes Sprinter mit gefälschten Kennzeichen über die Grenze bringen wollte und in Schiffmühle von Polizeibeamten gestoppt wurde, war er noch auf Bewährung. Wegen eines identischen Vergehens war er wenige Wochen zuvor vor dem Amtsgericht in Schwedt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. „Das ist strafverschärfend zu berücksichtigen“, sagte der Staatsanwalt nachdrücklich. Und forderte zwei Jahre Haft – ohne Bewährung.

Wie der Fahrer des in der Landsberger Allee in Berlin gestohlenen Transporters einer Firma, deren hochwertige Werkzeuge sich ebenfalls noch in dem Auto befanden, einräumte, habe er versucht, das Fahrzeug außer Landes zu bringen. Eine Aussage zu seinen Auftraggebern wollte er jedoch nicht machen.

„Das Gericht in Schwedt hat sich darauf verlassen“, sagte Richter Kopfmüller-Knabe am Mittwoch im Bezug auf die verhängte Bewährungsstrafe. „Das war ein großer Irrtum, wie sich jetzt herausgestellt hat.“ Er könne nicht nachvollziehen, wie es schon kurz nach dem Urteil zu einer identischen Straftat kommen könne. „Es gibt keinen Anlass, ihnen noch in irgendeiner Form zu vertrauen.“

Und dass solche Taten Konsequenzen haben, wollte Kopfmüller-Knabe auch als deutliche Botschaft aus seinem Gerichtssaal verstanden wissen: „Das gilt für das gesamte Täterumfeld. Alle Personen, die sich bereit erklären, für die organisierte Kriminalität Autos zu überführen.“ Als Abschreckung und Verteidigung der Rechtsordnung. „Und auch gegenüber der Bevölkerung, der von der Straße weg die Autos gestohlen werden.“

In einer Woche wird für den Angeklagten aus der Untersuchungshaft – zur Sicherung des Verfahrens – eine Verbüßung der Freiheitsstrafe. Bis dahin, so das Gericht, bleibe der Haftbefehl aufrecht erhalten.