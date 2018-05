Fitness und WLAN am Parkplatz

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Am Sonnabend wird der Suleciner Platz freigegeben. Der frühere Luchparkplatz bietet jetzt neben Stellflächen auch Bänke, Sportgeräte und freies WLAN.

Heute werden die Fitnessgeräte montiert. Drei sind es, seit Herbst stehen sie bereit, ab Sonnabend können sie von jedermann kostenlos genutzt werden. Fitnessgeräte im öffentlichen Raum liegen weltweit im Trend. In Brandenburg sind sie noch selten, Beeskow macht nun das Angebot. „Den Standort haben wir uns gut überlegt, auch mit anderen Kommunen gesprochen. Es muss ein Ort sein, der gut zu erreichen ist, aber auch nicht zu zentral liegt. Viele wollen ja nicht wie auf dem Präsentierteller trainieren“, sagt Bürgermeister Frank Steffen.

Der Suleciner Platz, wie er ab Sonnabend offiziell heißen wird, ist genau so ein Ort. Früher war es einfach ein beliebter Parkplatz, auf dem aber nicht einmal die Stellflächen gekennzeichnet waren. Gut 40 Fahrzeuge fanden dennoch Tag für Tag Platz. Ganz so viele sind es nicht mehr. 32 Autos können regulär parken, so Silke Post, im Beeskower Rathaus für das Bauvorhaben verantwortlich. Eine Stellfläche ist Behinderten vorbehalten, an zwei Stellflächen werden noch in diesem Jahr Ladestationen für Elektroautos installiert.

Der Suleciner Platz soll ein Ort der Begegnung werden. So ist auch die Zuwegung eingerichtet. Anwohner aus der Luchstraße und der Straßen Am Graben gelangen leicht dorthin, zur Oberschule ist ein extra Straßenübergang gebaut worden. Diese Querungshilfe war Grund für die Straßenbauarbeiten am Beginn der Liebknechtstraße.

Attraktiv wird der Suleciner Platz nicht nur durch die Sportgeräte. An den runden Bänken, die ersten hölzernen Sitze mit Lehne sind montiert, gibt es Steckdosen. Dort kann man sein Handy aufladen. Man braucht dafür das Ladekabel mit Netzadapter. Ursprünglich wollte die Stadt USB-Anschlüsse installieren, hat allerdings keine wirklich witterungssicheren Dosen gefunden. Wichtig sind die Ladestationen, weil es auf dem Platz freies WLAN gibt.

Die Bepflanzung des Areals, für das die Zufahrt wie bislang über die Schulstraße geregelt ist, erfolgte zu einem großen Teil bereits im vergangenen Herbst. Die Wildkirschen haben bereits geblüht, die jungen Linden, als Ersatz für die im Rahmen des Straßenbaus gefällten Bäume gepflanzt, zeigen auch schon ihre Blätter. Die Litfaßsäule darf von jedermann zur Plakatierung verwendet werden. 760 000 Euro wurden insgesamt investiert. Im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt“ gab es davon zwei Drittel als Fördermittel von Land und Bund. Zur Einweihung des Platzes am Sonnabend ab 11 Uhr hat die Stadt die beteiligten Bauleute eingeladen. Erwartet wird eine Delegation aus der polnischen Partnerstadt Sulecin.