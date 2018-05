Helfende Hände für Harnekop

Nadja Voigt

Harnekop (MOZ) Beim jüngsten Subbotnik in Harnekop waren jede Menge helfende Hände gefragt. Die kamen auch von unerwarteter Seite: Denn die neuen Pächter des Bunkergeländes hatten jede Menge Helfer im Schlepptau. Eric Melitz und Ria-Friederike Luhde vom Verein Natur & Kultur Freunde und die Veranstalter des geplanten „solid-grounded“-Festivals betonten an diesem Tag, wie wichtig sie es finden, sich dem Dorf vorzustellen. „Es sind Ängste da“, zeigt sich Eric Melitz verständnisvoll. Wichtig ist ihnen, dass in Harnekop klar sei, dass mit dem geplanten Festival niemand belästigt werden soll. Ganz im Gegenteil: Eher wollen die jungen Leute, den Besuchern mit Veranstaltungen wie dieser die Schönheit der Natur nahe bringen, wie sie sagen. „Sie für Brandenburg und den Ort begeistern.“ Die beiden Vereinsvorstände betonen, dass sie den historischen Ort als solchen belassen wollen – und müssen – aber eben drumherum Neues entstehen lassen wollen. „Wir wollen das Denkmal mit Kunst verbinden“, formuliert Eric Melitz den Anspruch seines Vereins. Drei bis vier Veranstaltungen soll es künftig auf dem Bunkergelände in Harnekop geben.

Den Auftakt macht das Musikfestival, das zwischen dem 1. und dem 3. Juni stattfinden soll. Dazu hat das Team Live-Bands und DJs eingeladen, daneben soll es Kleinkunst, Performance aber auch Yoga und Basteln geben.

„Unser Festival ist daher auch nicht profitorientiert, sondern zielt auf die Refinanzierung unserer Ausgaben ab“, heißt es auf der Internetseite. Für weitere Fragen aus dem Dorf haben die Natur & Kultur Freunde, seit vergangenem Jahr Pächter des Bunkergeländes, ein Bürgertelefon eingerichtet. „Für Anregungen, Wünsche oder Fragen sind wir telefonisch und per E-Mail erreichbar“, lädt Ria-Friedrike Luhde ein, Kontakt aufzunehmen.

Telefon: 033436 378601