Komplizen auf der Burg Beeskow

Beeskow Am Freitag ist der ehemalige Burgschreiber Ralph Hammerthaler zu Gast auf der Burg Beeskow. Mit einer Lesung stellt er sein Buch „Unter Komplizen“ vor, das im März erschienen ist.

Im sibirischen Omsk klagt die Künstlerin Oksana dem Dostojewski-Denkmal ihr Leid, bis es antwortet. Der Schriftsteller Gregor begeht bei einer Preisverleih­ung im Münchner Literaturhaus Mikrofonraub, um seine Gedichte vorzutragen. Beim Besuch eines Berliner Casinos verfällt der Komponist Sirius der Automatenmusik. Und alle stehen auf einer Dachterrasse in Granada, denn nicht viel lässt sich gedankenlos so lange anstarren wie die Alhambra.

Ralph Hammerthalers Komplizen sind auf der Suche nach der künstlerischen Form, Erkenntnis, Anerkennung, Rausch und Liebe. Obsessiv überzeugt von der Notwendigkeit ihres Schaffens, stehen sie am Rand der Gesellschaft und vermessen die Grenzen dieser ständig neu.

Ralph Hammerthaler, geboren am 2. Dezember 1965 in Wasserburg am Inn, lebt als Schriftsteller in Berlin. Er studierte in München, Berlin sowie Jena und schrieb in Soziologie eine Dissertation über politische Öffentlichkeit. Er bereiste Lateinamerika, vor allem Kolumbien und Mexiko. Nach zwei Jahren als Kulturredakteur der Süddeutschen Zeitung in Berlin verlegte er sich ausschließlich auf die Literatur. Seither sind von ihm Romane, Theaterstücke und Opernlibretti erschienen. Er war Gastdramaturg an der Berliner Schaubühne und er ist Socio Honorario des Teatro Sombrero Azul in Mexiko-Stadt. Sein literarisches Werk wurde vielfach ausgezeichnet. 2008 war er Burgschreiber in Beeskow. Im Jahr 2011 wurde er zum Dresdner Stadtschreiber gewählt, 2012 zum Stadtschreiber in Rheinsberg.

Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Karten zum Preis von 8 Euro sind am Museums-tresen der Burg oder telefonisch unter 03366 352727 erhältlich