Protest gegen den Siedlungsstern

Anke Beißer, Manja Wilde, Bernhard Schwiete

Fürstenwalde/Bad Saarow (MOZ) Noch bis zum 7. Mai können Städte und Gemeinden zum zweiten Entwurf des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion (LEP HR) Stellung nehmen. Heftige Kritik kommt aus dem Amt Scharmützelsee, das sich in der Entwicklung eingeschränkt sieht. Fürstenwalde und Grünheide sind zufrieden.

„Für Fürstenwalde ergeben sich durch die erneute Ausweisung als Mittelzentrum vielfältige Möglichkeiten zur Entwicklung neuer Wohnbauflächen, wenn diese innerhalb des Siedlungsgebietes geplant werden“, sagte Christfried Tschepe, im Fürstenwalder Rathaus für Stadtentwicklung zuständig, jüngst im Fachausschuss. Der einzige Mangel sei, dass das Thema Wasserstraßen nicht berücksichtigt werde und auch insgesamt „strategische Aussagen zur Entwicklung des Wasserstraßennetzes fehlen“.

Auch der neue LEP sieht vor, dass neue Wohngebiete entlang des „Berliner Siedlungssterns“ entstehen. Wie die Zacken eines Sternes sollen sie sich entlang der Bahnlinien (hier die RE1 Strecke) im Umland konzentrieren. Der Regionalvorstand der regionalen Planungsgemeinschaft Oder-Spree begrüßte jüngst bei seiner Sitzung in Fürstenwalde die Konzentration der Siedlungsentwicklung. Kritisiert wurde jedoch, dass das Wachstum ab Erkner und Strausberg ausgebremst zu werden droht. „Schöneiche und Woltersdorf sollten mit in den Gestaltungsraum“, sagte Wolfgang Rump, Leiter der Planungsstelle. Er habe große Probleme mit dem Siedlungsstern, merkte Landrat Rolf Lindemann an. Er sehe Oder-Spree „zwischen den Verkehrsachsen liegen“ und dadurch „von einer Entwicklung abgeschnitten“. Warum Storkow keine Rolle spiele, sei unklar. „Wenn der Flughafen kommt, gibt es dort Siedlungsdruck“, betonte Lindemann. „Oder-Spree kann nicht überall kompensatorischen Ausgleich für Berlin schaffen“, ergänzte er. Das geschehe schon bei der Windenergie.

Im Amt Scharmützelsee ist die Entrüstung groß, genauso wie auch schon bei der Diskussion des ersten Entwurfes. Zwar seien manche Bedenken in das überarbeitete Papier eingeflossen, vieles hingegen sei unverändert, schildert Bauamtsleiterin Simone Tannhäuser. Die Bevölkerungsprognose sei erneut anhand der Statistik der Jahre 2011 bis 2015 erstellt worden. „Aktuelle Zahlen hat niemand abgefragt“, sagt sie. Die tatsächliche Entwicklung in den Gemeinden Bad Saarow und Wendisch Rietz mit ihrem stetigen Einwohnerzuwachs bleibe unberücksichtigt. „Bad Saarow erfüllt eigentlich die Voraussetzungen für ein Mittelzentrum“, sagt sie. Im LEP ist davon aber keine Rede, stattdessen drohe eine Einschränkung der Planungshoheit für die Gemeinde.

Dafür gibt sie ein Beispiel: Werde der LEP beschlossen, sei Entwicklung neuer Wohnbaugebiete, nach denen sowohl Bad Saarow als auch Wendisch Rietz suchen, nur noch in engen Grenzen möglich. Die Möglichkeit, Wochenendhaussiedlungen in Wohngebiete umzuwandeln, die der LEP verspricht, hält Simone Tannhäuser für „Augenwischerei“. Das scheitere schon an der Wasser-, Gas- und Telekommunikationsversorgung, Wege seien für die Feuerwehr nicht befahrbar.

Ein weiterer Kritikpunkt: Der Tourismus, in den Scharmützelsee-Gemeinden der wichtigste Wirtschaftsfaktor, spielt keine Rolle. Urlauber in Ferienhäusern seien Selbstversorger und benötigten Einzelhandel, sagt die Bauamtsleiterin. In Wendisch Rietz-Siedlung und Bad Saarow-Strand verbiete der LEP aber eine Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes, weil dies nur noch an „zentralen Versorgungspunkten“ gestattet sein soll, in Bad Saarow etwa im Bereich der bestehenden Märkte in der Pieskower Straße.

Simone Tannhäuser untermauert ihre Überlegungen mit Statistik. In Bad Saarow sei die Zahl der Gäste-Übernachtungen von 2004 bis 2017 um 85 Prozent gestiegen, in Wendisch Rietz um 74 Prozent. „Diese Zahlen kann man nicht ignorieren. Dass sie im LEP nicht auftauchen, ist nicht mehr nachvollziehbar“, sagt sie.

Alle Gemeinden im Amt, denen der LEP bislang vorgelegt wurde, lehnen ihn ab. Der Wendisch Rietzer Bürgermeister Siegward Wiesner fand in der dortigen Gemeindevertretung zuletzt eindeutige Worte. „Kommt der LEP, werden weitere ländliche Bereiche auf der Strecke bleiben“, sagte er.

Grünheides Bürgermeister Arne Christiani sieht die Chance, dass seine Gemeinde als Siedlungsgebiet mit uneingeschränkter Entwicklung eingestuft wird. Eines der Pfunde sei, dass die Kommune als einzige in der Region über eine Industrieentwicklungsfläche verfüge – 300 Hektar Landeswald können in Freienbrink zu dem Zweck umgewandelt werden, ein Bebauungsplan liegt vor. Was die Entwicklung der Gemeindegröße anbelangt, spricht Christinai von einer möglichen Steigerung von jetzt rund 8600 auf perspektivisch 10 000 Einwohner. „Mehr würde die Struktur unserer Ortsteile kaputt machen, aber das ist meine ganz persönliche Meinung.“