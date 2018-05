Aquarium löste Kita-Brand aus

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Mit Ruß beschmierte Babypuppen liegen zum Abtransport bereit. Hartmut Hinz pflückt schwarze Kämme und Bürsten von einer Leiste und stopft sie in einen Sack. Dominik Simannowsky saugt den Teppich einer Kletterkombination ab. Gut zwei Wochen nach dem Brand in der Awo-Kita „Buratino“ ist am Mittwoch die Spezialreinigungsfirma Sprint Sanierung GmbH angerückt.

Christine Schwarz, Objektleiterin für Hausrat, erfasst jeden Gegenstand in einer Liste. Sie und ihre Mitarbeiter tragen blauen Ganzkörperanzüge, Mundschutz und Handschuhe bei der Arbeit. „Damit der Ruß nicht rumfliegt, saugen wir erst alles ab und schmeißen die Sachen dann in den Container“, sagt Christine Schwarz. Danach kommen die Tapeten von den Wänden. Der Trupp nimmt sich nach aktuellem Stand nur den Trakt vor, in dem der Brand schwelte – zwei Gruppenräume, Garderobe, Bad und Büro. Doch der Ruß zog durch jede Ritze.

Bis das komplette Gebäude sauber ist, dürfen dort keine Kinder betreut werden. Wie lange die Arbeiten dauern, ist noch offen. 151 Mädchen und Jungen sind in der Kita angemeldet. Sie werden von ihren Erziehern in anderen Awo-Einrichtungen betreut, die Hort-Kinder im städtischen Hort „Abenteuerland“.

Derzeit sind nur Kita-Leiterin Annette Rutkowski und ihre Stellvertreterin in der Komarwostraße. „Ein Aquarium kommt mir erst mal nicht mehr ins Haus“, sagt Annette Rutkowski. Die verkohlten Reste des kleinen Wasserbehälters liegen in einem Plastikkorb. Das Aquarium, das weiß Annette Rutkowski mittlerweile, löste den Brand aus, der sich in der Nacht zum 14. April in einem Gruppenraum entzündete und irgendwann von allein wieder erlosch. Verletzt wurde dabei niemand. Denn der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonnabend. „Ich war am Sonnabend noch hier, weil ich Schriftkram erledigen wollte“, sagt Annette Rutkowski. Die Schmutzschicht auf dem Schreibtisch habe sie schon gewundert. „Ich wäre aber nie drauf gekommen, dass zwei Türen weiter ein schwarzes Chaos ist“, sagt sie noch immer ganz geschockt. „Als ich dann am Montag die mit Ruß bedeckten Kinderbettchen sah, hat sich mir der Magen umgedreht“, erinnert sich Annette Rutkowski. Glück im Unglück sei noch gewesen, dass der technische Defekt an einem Aquarium auftrat. Der Feuerwehrmann, der sich vor Ort umsah, habe vermutet, dass die zusammen geschmorte Abdeckung irgendwann nach innen ins Wasser fiel und dadurch gelöscht wurde.

Im Moment ist Annette Rutkowski damit beschäftigt, den Schaden zusammenzurechnen: „Den Wert der Möbel kenne ich ganz gut, denn vor fünf Jahren hatten wir in dem Bereich einen Wasserschaden.“