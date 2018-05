Museumsreifer Muttertag

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ findet am 13. Mai, also am Muttertag, der Internationale Museumstag statt. Zwischen Eisenhüttenstadt und Neuzelle wird dieses Netz immer dichter und stabiler. Das zeigt auch das gemeinschaftliche Angebot.

„Wenn die Chemie stimmt, warum denn nicht?“ fragt Hartmut Preuß, Leiter des Städtischen Museums Eisenhüttenstadt, am Mittwoch schmunzelnd in die Runde im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR, wo sich Vertreter verschiedener Museen zu einer gemeinsamen Erklärung zusammengefunden haben. Auch Axel Drieschner, Kurator des Dok-Zentrums, sagt: „Neuzelle und Eisenhüttenstadt sind so dicht beieinander. Das muss man einfach nutzen.“

Die beiden Herren reden über die Kooperation zwischen den Museen in beiden Orten zum Internationalen Museumstag am 13. Mai. Anknüpfend an die erfolgreiche Premiere im vergangenen Jahr wird das Programm auch diesmal gemeinschaftlich angeboten. „Ich freue mich sehr, dass wir das weiter vertiefen und ausgestalten konnten“, betont Drieschner. Mit von der Partie sind dann: das Strohhaus und das Bauernmuseum in Neuzelle, die Stiftung Stift Neuzelle, das Dok-Zentrum Alltagskultur der DDR sowie das Städtische Museum Eisenhüttenstadt. All diese Einrichtungen werden an diesem Tag nicht nur Besucher empfangen, die übrigens keinen Eintritt zahlen müssen, sondern sie bewerben den Museumstag auch gemeinsam und haben wie schon im Vorjahr einen kostenlosen Bus-Shuttle organisiert, der zwischen den einzelnen Museen pendelt, und zwar von 12 bis zirka 16 Uhr.

„Diesmal handelt es sich um einen alten Postbus aus den 1950er-Jahren“, verrät Hartmut Preuß. 20 Sitzplätze hat er und damit mehr als der Bus im Vorjahr, wo der Zuspruch sehr groß, fast schon zu groß gewesen sei, wie Axel Drieschner sagt. Der Oldie kommt aus Guben und eine Fahrt damit ist das erste museumsreife Erlebnis an diesem Tag. Museumsleiter Hartmut Preuß hat aber auch noch weitere Oldtimer-Freunde eingeladen, die die Augen der Besucher in Neuzelle und Eisenhüttenstadt auf sich ziehen sollen.

Aber natürlich stehen die Museen im Vordergrund. „Wir wollen den Kontakt zu den Menschen festigen, aber auch neue Gesichter erreichen“, erklärt Drieschner. Im Dok-Zentrum in der Erich-Weinert-Allee sind am 13. Mai die Dauer- und die Sonderausstellung zu sehen. Zusätzlich wird es eine Kabinettausstellung „25 Jahre Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR“ geben. „Wir feiern nämlich unser Gründungsjubiläum.“ Aber es soll bei einer kleinen, unaufgeregten Feier bleiben. Zudem werden Führungen durch das Offene Depot am Außenstandort Glashüttenstraße angeboten. Das Jazz-Orchester Prokopätz wird am Dok-Zentrum spielen. Und für Kaffee und Kuchen sorgt eine fahrbare Küche auf der Wiese.

Im Städtischen Museum in der Löwenstraße gibt es ebenfalls freien Eintritt zu allen Ausstellungen. Ein paar Kilometer weiter, im Bauernmuseum in Neuzelle, können Besucher in die Vergangenheit der Landwirtschaft eintauchen. Und sie können selbst melken und buttern. Das Strohhaus lädt in seine Schwarze Küche ein und informiert zur Geschichte des 230 Jahre alten Hauses.

Die Stiftung Stift Neuzelle ist ein weiterer lohnenswerter Stopp. Die zwei Museen, das Himmlische Theater und der Kreuzgang, werden zwar geschlossen sein, weil dort Umbauarbeiten für das große Jubiläum stattfinden, wie Alin Mosig mitteilt. Aber es finden Sonderführungen und Vorträge statt.

Zudem gibt es in diesem Jahr einen Museumsquiz, bei dem man etwas gewinnen kann. Dafür müssen in jedem Haus Rätsel geknackt werden.