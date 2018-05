Protest gegen Entwicklungsbremse

Anke Beißer, Joachim Eggers, Martin Stralau

Schöneiche/Woltersdorf (MOZ) Noch bis zum 7. Mai können die Gemeinden der Region zum 2. Entwurf des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) Stellung nehmen. Heftige Kritik kommt aus Woltersdorf und Schöneiche, die sich in ihren Entwicklungsmöglichkeiten stark eingeschränkt sehen.

Laut Entwurf des LEP, der im Sommer verabschiedet werden soll (siehe Tagesfrage), gehören Schöneiche und Woltersdorf nicht zum Gestaltungsraum Siedlung. Gemeinden, die sich in diesem Gestaltungsraum befinden – dazu zählt im Landkreis Oder-Spree laut Entwurf bisher nur Erkner – werden in der zukünftigen Entwicklung ihrer Wohn- und Einzelhandelsflächen nicht begrenzt. Für Woltersdorf und Schöneiche heißt es hingegen, dass sie pro 1000 Einwohner auf zehn Jahre gerechnet nur einen Hektar Wohnsiedlungsflächen entwickeln dürfen. „Für Schöneiche wären das zwölf Hektar in zehn Jahren, bei dem Siedlungsdruck, den wir haben, ist das viel zu wenig“, sagt Ralf Steinbrück.

Beide Gemeinden haben Stellungnahmen an die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung erarbeitet, in denen sie den Entwurf heftig kritisieren und Nachbesserungen fordern. Woltersdorf verweist darin auf acht Bebauungspläne, die sich derzeit in unterschiedlichen Stadien der Aufstellung beziehungsweise Änderung befinden. Damit sollen 26 Hektar Wohnsiedlungsfläche entwickelt werden. Laut Entwurf stünden Woltersdorf acht Hektar zu. Die Gemeinde erklärt, dass sie mit den Plänen „im Rahmen ihrer Planungshoheit unmittelbar auf Bedarfe reagiert“. Die Bebauungspläne dienten einer „geordneten, städtebaulichen Innenentwicklung. Sollte das aufgrund der Festlegungen des LEP HR nicht mehr möglich sein, betrachtet die Gemeinde das als einen unverhältnismäßigen Eingriff in ihre Planungshoheit“, heißt es.

Ein Punkt bringt Vertreter beider Gemeinden auf die Palme. Eines der Kriterien, um im Gestaltungsraum Siedlung aufgenommen zu werden, lautet, dass die jeweilige Kommune einen Haltepunkt des Schienenpersonennahverkehrs innerhalb ihrer Grenzen haben muss. Dazu zählt die Regional- und die S-Bahn, aber nicht die Straßenbahn. Woltersdorf und Schöneiche schauen daher in die Röhre, obwohl sie ein anderes Kriterium erfüllen. Das besagt, dass der Siedlungsschwerpunkt innerhalb von drei Kilometern vom Bahnhof liegen muss. Das ist für Woltersdorf und Schöneiche mit den umliegenden S-Bahnhöfen erfüllt. „Doch es spielt keine Rolle, weil die Bahnhöfe nicht im Ort liegen“, sagt Steinbrück. „Wir haben beide so gute Anbindungen, dass es widersinnig ist, zu sagen, dass wir nicht zum Gestaltungsraum Siedlung gehören sollen.“

Steinbrück wundert sich darüber, dass Erkner der einzige Ort im Landkreis ist, der zu diesem Gestaltungsraum gehören soll. „Also die Stadt, die aufgrund ihrer naturräumlichen und verkehrlichen Rahmenbedingungen gar keine Entwicklungspotenziale hat“, erklärt der Bürgermeister. „Ich sehe hier ein Defizit im gestalterischen Anspruch der Landesplanung, deswegen lautet auch eine Forderung mehrerer Gemeinden, dass Orte wie Schön-eiche, Woltersdorf und Grünheide auch in den Siedlungsraum aufgenommen werden sollen, um in den Landkreis ausstrahlen zu können.“

Grünheides Bürgermeister Arne Christiani sieht die Chance, dass seine Gemeinde als Siedlungsgebiet mit uneingeschränkter Entwicklung eingestuft wird. Eines der Pfunde sei, dass die Kommune als einzige in der Region über eine Industrieentwicklungsfläche verfüge – 300 Hektar Landeswald können in Freienbrink zu dem Zweck umgewandelt werden, ein Bebauungsplan liegt vor. Was die Entwicklung der Gemeindegröße anbelangt, spricht Christiani von einer möglichen Steigerung von jetzt rund 8600 auf perspektivisch 10 000 Einwohner. „Mehr würde die Struktur unserer Ortsteile kaputt machen, aber das ist meine persönliche Meinung.“

Mehr Entwicklungsmöglichkeiten wünscht sich auch Gosen-Neu Zittau. Spreenhagens Amtsdirektor Joachim Schröder verspricht sich indes wenig von förmlichen Stellungnahmen. „Die interessieren nicht“, sagte er jüngst in der Gemeindevertretung. Wirklicher Druck entstehe nur durch konkrete Planungen wie die jetzt erwogene Änderung des Flächennutzungsplans im Zusammenhang mit dem Trinkwasserschutzgebiet. Schröders Hoffnung beim LEP: „Die schaffen es nicht, das Ding bis zur Landtagswahl fertig zu kriegen.“

Der Landrat von Oder-Spree, Rolf Lindemann, kritisiert die Art des Zustandekommens des Entwurfs, zum Beispiel das dafür herangezogene Kriterium Lage des Bahnhofs. „Hier wird ein Schema abgearbeitet, ohne die Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Gemeinden zu betrachten. Von der Landesplanung erwarte ich, dass sie vorhandene Potenziale erkennt und mit in ihre Planung einfließen lässt.“